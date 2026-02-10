 Aller au contenu principal
Guinée-Des coups de feu nourris sèment la panique à Conakry
10/02/2026

Des coups de feu nourris retentissaient mardi près de la prison centrale de Conakry, la capitale de la Guinée, provoquant la panique dans les quartiers voisins, ont constaté des journalistes de Reuters.

On ne connaît pas encore la cause ou les auteurs des tirs. Les autorités n'ont fait aucun commentaire pour le moment.

Un journaliste de Reuters a vu plusieurs véhicules transportant des hommes en armes ainsi qu'un véhicule blindé équipé d'une mitrailleuse lourde déployés dans le quartier administratif central de Conakry.

L'élection présidentielle organisée fin décembre en Guinée a vu la large victoire de Mamady Doumbouya, arrivé au pouvoir en septembre 2021 à la suite d'un coup d'État militaire.

(Reportage du bureau de Conakry, rédigé par Bate Felix à Dakar ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)

