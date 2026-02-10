Guinée-Des coups de feu nourris sèment la panique à Conakry

Des coups de feu nourris retentissaient mardi près de la prison centrale de Conakry, la capitale de la Guinée, provoquant la panique dans les quartiers voisins, ont constaté des journalistes de Reuters.

On ne connaît pas encore la cause ou les auteurs des tirs. Les autorités n'ont fait aucun commentaire pour le moment.

Un journaliste de Reuters a vu plusieurs véhicules transportant des hommes en armes ainsi qu'un véhicule blindé équipé d'une mitrailleuse lourde déployés dans le quartier administratif central de Conakry.

L'élection présidentielle organisée fin décembre en Guinée a vu la large victoire de Mamady Doumbouya, arrivé au pouvoir en septembre 2021 à la suite d'un coup d'État militaire.

