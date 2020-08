Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guinée-Alpha Condé accepte de se porter candidat pour un troisième mandat Reuters • 01/09/2020 à 00:28









CONAKRY, 1er septembre (Reuters) - Le président guinéen Alpha Condé a accepté la nomination de son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), comme candidat pour l'élection présidentielle d'octobre, a annoncé lundi le RPG, tirant profit d'une révision de la Constitution contestée par l'opposition pour briguer un troisième mandat. Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, a poussé en faveur d'une réforme constitutionnelle qui a été approuvée en mars dernier lors d'un référendum boycotté par l'opposition. Les modifications limitent l'exercice de la présidence à deux mandats de six ans, au lieu de deux mandats de cinq ans, sans préciser si les mandats déjà effectués sont pris en compte. Les partisans du président sortant disent voir dans la réforme une remise à zéro du nombre de mandats effectués. L'hypothèse qu'Alpha Condé cherche à obtenir un troisième mandat a provoqué de vastes manifestations lors desquelles au moins 30 personnes ont trouvé la mort au cours de l'année écoulée. "Nous avons l'immense privilège et la joie d'informer la population guinéenne que (Condé) a répondu favorablement à notre demande: le président Alpha Condé sera notre candidat", ont dit le RPG et des partis alliés dans un communiqué lu à la télévision publique. Le RPG avait désigné en août Alpha Condé comme son candidat pour le scrutin du 18 octobre, mais le président sortant, prenant alors note de cette décision, n'avait pas accepté formellement la nomination. (Saliou Samb; version française Jean Terzian)

