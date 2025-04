Guillin: acquisition de trois sites information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - Groupe Guillin annonce avoir finalisé le 25 avril, après la clôture de la bourse, l'acquisition concomitante des fonds de commerce de Cartonnerie Moderne, Alpes Emballages et Défi Imprimerie via sa société Wefold Diffusion.



Fabricants d'emballages alimentaires en carton, les trois sites bénéficient d'un savoir-faire dans le boîtage carton personnalisé. Ils ont généré un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 13 millions d'euros en 2024 et emploient une trentaine de personnes.



Cette acquisition permet au Groupe Guillin de proposer à ses clients un 'écosystème unique encore plus performant, capable de répondre instantanément à l'ensemble de leurs besoins quel que soit le matériau, les usages et fonctionnalités demandés'.





