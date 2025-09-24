GUILLEMOT CORPORATION : Résultats consolidés semestriels 2025

Le chiffre d’affaires du Groupe au premier semestre 2025 est en baisse de 8% à 51,7 millions d’euros, liée à plusieurs facteurs : la transition des volants entrée de gamme Thrustmaster, et la perturbation du marché américain (Amérique du nord : -20%) à la suite de l’instauration des fortes taxes douanières.

Le résultat opérationnel au 30 juin 2025 s’établit à -2,7 millions d’euros contre 3,6 millions d’euros au 30 juin 2024. Le niveau de taux de marge brute comptable est en baisse de 6 points par rapport au premier semestre 2024, dû à l’impact des taxes douanières et à un effet « mix produit » moins favorable.

L’ensemble des frais augmente de 2% (total charges d'exploitation hors achats et variations de stocks).

Le résultat financier est de -2,0 millions d’euros et contient une perte latente de 1,7 million d’euros liée à la baisse de la valorisation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment SA. Le résultat net consolidé s’établit à -3,6 millions d’euros.