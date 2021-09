GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2021

Activité

Le chiffre d’affaires du Groupe au premier semestre 2021 a progressé de 70% à 70,5 millions d’euros.

Le Groupe a atteint au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 34,7 millions d’euros, en croissance de 23% par rapport au deuxième trimestre 2020, qui avait lui-même plus que doublé par rapport à 2019.

Cette performance confirme la bonne dynamique des accessoires du Groupe sur les segments Thrustmaster Racing et Flying ainsi que Hercules DJ.

Toutes les zones géographiques (Union Européenne et Royaume-Uni, Amérique du Nord, Autres) ont été en croissance au deuxième trimestre et la demande reste forte.



Résultats

Le niveau du taux de marge brute comptable s’établit à 55% contre 51,5% au premier semestre 2020.

Sur la période, le Groupe a accentué ses efforts de recrutement avec un effectif monde en hausse de 11% depuis le début de l’année, et mis en place des programmes de promotions des ventes et de marketing pour accompagner la croissance de l’activité. L’ensemble des frais augmente de 38%.