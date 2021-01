GUILLEMOT CORPORATION : CROISSANCE DE 98% DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE ANNUEL 2020

Données non auditées (en millions d'euros)

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 2020 2019 Variation

Quatrième trimestre 2020

Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 37,0 12,5 +196%

Thrustmaster 37,0 12,5 +196%

Périphériques numériques Hercules 2,4 1,4 +71%

OEM * 0,4 0,3 +33%

Hercules 2,8 1,7 +65%

Total 39,8 14,2 +180%

Chiffre d'Affaires Annuel 2020

Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 112,6 56,2 +100%

Thrustmaster 112,6 56,2 +100%

Périphériques numériques Hercules 7,2 4,1 +76%

OEM * 0,8 0,6 +33%

Hercules 8,0 4,7 +70%

Total 120,6 60,9 +98%

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer).



Le chiffre d'affaires annuel 2020 du Groupe est en croissance de 98% à 120,6 millions d'euros.



Au quatrième trimestre 2020, Thrustmaster a accéléré sa croissance à +196%, grâce au succès des ventes de ses accessoires Flying de la gamme AIRBUS qui ont tiré l'activité, et à la dynamique des segments Racing et manettes.



Hercules, avec des ventes en hausse de 65% au quatrième trimestre, a maintenu une progression du même ordre qu'aux trimestres précédents.