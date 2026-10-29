GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D’AFFAIRES TROISIEME TRIMESTRE 2026 / Succès des nouveaux lancements et accélération des partenariats commerciaux internationaux

Succès des nouveaux lancements et accélération des partenariats commerciaux internationaux
Données non auditées (en millions d'euros)
1er janvier - 30 septembre 2026 2026 2025 Variation
Troisième Trimestre 2026
Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 31,0 34,0 -9%
Thrustmaster 31,0 34,0 -9%
Périphériques numériques Hercules 3,7 4,0 -8%
Hercules 3,7 4,0 -8%
Total 34,7 38,0 -9%
Cumul 9 mois
Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 75,8 80,2 -5%
Thrustmaster 75,8 80,2 -5%
Périphériques numériques Hercules 8,4 9,5 -12%
OEM 0,1 0,0 -
Hercules 8,5 9,5 -11%
Total 84,3 89,7 -6%
Au troisième trimestre 2026, Guillemot Corporation a poursuivi son développement commercial et renforcé ses positions stratégiques, porté par le succès de plusieurs lancements produits et la montée en puissance de ses nouveaux partenariats internationaux. Le chiffre d'affaires s'établit à 34,7 millions d'euros, impacté temporairement par des perturbations logistiques en Asie.
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