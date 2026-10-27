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Guidewire va racheter la société britannique d'IA spécialisée dans l'assurance hyperexponential dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 13:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction visant à supprimer un mot superflu dans la cinquième puce)

Le développeur de logiciels d’assurance Guidewire GWRE.N a annoncé mardi qu’il allait racheter hyperexponential pour 1,7 milliard de dollars en espèces, auxquels s’ajouteraient jusqu’à 400 millions de dollars supplémentaires si les objectifs de chiffre d’affaires sont atteints, afin de se développer dans le domaine des outils d’IA qui aident les assureurs à évaluer les tarifs et les risques.

* Basée à Londres, Hyperexponential développe des logiciels de souscription et de tarification basés sur l’IA destinés aux assureurs de biens et de risques divers

* Cette opération permettra à des agents basés sur l’IA de travailler aux côtés des souscripteurs pour évaluer les risques, les tarifer et prendre des décisions, a déclaré Guidewire

* L'opération sera financée par 1 milliard de dollars de nouveaux prêts à terme accordés par Bank of America et Citibank, ainsi que par la trésorerie disponible

* La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2027 de Guidewire et n’aura aucune incidence sur ses prévisions pour le premier trimestre

* Les logiciels de Guidewire sont utilisés par plus de 570 assureurs IARD dans 44 pays

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