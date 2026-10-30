GUIDE EXPLICATIF-Questions clés concernant l'évacuation d'Oleshky par les forces russes et ukrainiennes

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par Andrew Osborn

Les habitants de la ville d'Oleshky, dans le sud de l'Ukraine, contrôlée par la Russie, ont commencé vendredi à être évacués dans le cadre d'une opération de secours conjointe menée par les deux parties, la première du genre depuis quatre ans et huit mois de guerre.

De nombreuses questions ont été soulevées concernant cette opération humanitaire et sa portée plus large dans le cadre d’un accord négocié avec la participation de la Première dame américaine Melania Trump, ainsi que celle du pape Léon.

QU'ATTENDENT LA RUSSIE ET L'UKRAINE DE CETTE OPÉRATION?

Outre l’évacuation en toute sécurité d’un grand nombre d’habitants d’Oleshky, Moscou et Kyiv tentent de se servir de cette opération pour montrer au président américain Donald Trump qu’ils prennent au sérieux ses efforts visant à parvenir à un accord de paix global.

Aucune des deux parties ne souhaite être tenue pour responsable par Trump si quelque chose venait à mal tourner à Oleshky, un événement qui pourrait renforcer ses prétentions autoproclamées de pacificateur avant les élections législatives de mi-mandat aux États-Unis .

Mais les deux parties restent très éloignées sur les conditions possibles d’une fin du conflit en Ukraine , et il ne semble pas y avoir de perspective immédiate de règlement.

Les deux parties souhaitent que Trump reste impliqué dans le processus de paix, même si celui-ci avance lentement, car même si le Parti républicain de Trump obtient de mauvais résultats aux élections de mi-mandat, il restera président pendant encore deux ans et sera en mesure d’influencer la situation en Ukraine.

Moscou espère que Trump pourra faire pression sur Kyiv pour qu’elle accepte un accord répondant à bon nombre de ses conditions, telles que le contrôle total par la Russie de la région ukrainienne du Donbass et l’interdiction pour l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN.

Kyiv souhaite s’assurer que le partage de renseignements avec les États-Unis se poursuive, ainsi que l’accès total au système de communication de champ de bataille Starshield d’Elon Musk, et que les livraisons de matériel militaire américain acheté par l’Europe, notamment les missiles intercepteurs Patriot, se poursuivent.

COMMENT LES DIFFÉRENTES PARTIES TENTENT-ELLES D’INFLUENCER LE POINT DE VUE DE TRUMP SUR L’OPÉRATION?

Moscou et Kyiv, soucieuses de s’attirer les faveurs du président américain, ont largement salué le rôle joué par Melania Trump dans la mise en place de l’opération.

Le président russe Vladimir Poutine a publiquement reconnu son importance dans la mise en place du cessez-le-feu et de l’opération d’aide, et Dmitri Peskov, son porte-parole, a cité son expérience avérée dans le regroupement familial des enfants touchés par le conflit ukrainien comme l’une des raisons pour lesquelles Moscou a donné son accord à l’opération d’Oleshky. L’envoyé spécial Cyrille Dmitriev s’est exprimé à plusieurs reprises sur X pour souligner son rôle dans les événements actuels.

Le médiateur ukrainien pour les droits de l’homme, Dmytro Lubinets, a lui aussi rendu hommage à Melania Trump, déclarant que Kyiv souhaitait adresser ses "remerciements particuliers" à une personne qui "consacre personnellement son temps et son attention à la mission humanitaire et à l’aide aux civils à Oleshky".

La commissaire russe aux droits de l’homme, Yana Lantratova, s’est rendue à Oleshky accompagnée, selon les médias d’État, d’une cinquantaine de journalistes, dont quatre journalistes américains de Newsmax, un média dont le fondateur a déclaré soutenir Trump et ses politiques.

La télévision d'État russe a diffusé des images montrant des caisses d'aide humanitaire destinées à Oleshky, ornées du drapeau russe, en train d'être chargées par des personnes portant des t-shirts sur lesquels on pouvait lire "L'équipe de Poutine – Le Front populaire".

CETTE MISSION HUMANITAIRE RESPECTE-T-ELLE LES NORMES INTERNATIONALES?

Le Comité international de la Croix-Rouge, à Genève, a déclaré vendredi que ses équipes n’avaient pas été sollicitées pour apporter leur soutien, mais qu’elles se tenaient prêtes à intervenir dans le cadre de leur mandat si on le leur demandait.

Jens Laerke, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, a déclaré que l’ONU n’avait reçu aucune demande d’aide, mais que ses responsables suivaient de près la situation.

Il a ajouté que la question de savoir pourquoi l’ONU n’avait pas été invitée à observer la situation relevait de la compétence de l’Ukraine, car Oleshky se trouve sur un territoire internationalement reconnu comme ukrainien.

"Ce que nous savons, c’est que nous avons plaidé – et continuerons de plaider – pour que toutes les règles, lois et pratiques internationales soient respectées au cours de cette évacuation", a déclaré M. Laerke.

Le fait que des commissaires aux droits de l’homme d’Ukraine et de Russie aient été impliqués a inspiré une certaine confiance, a-t-il ajouté.

OLESHKY POURRAIT-IL SERVIR DE MODÈLE POUR D'AUTRES CESSES-LE-FEU LOCAUX?

Les déclarations du Kremlin laissent entendre que cette opération pourrait être ponctuelle — du moins pour l’instant. Interrogé sur la question de savoir si cette opération signifiait que la Russie et l’Ukraine pourraient trouver d’autres domaines de coopération, M. Peskov a répondu qu’il s’agissait d’un cas spécifique et isolé qui, pour l’instant, n’avait pas de répercussions plus larges sur le processus de paix.

Le cessez-le-feu, qui a été étendu à l’ensemble de la région de Kherson, expire dimanche. Les combats ne se sont pas apaisés dans les trois autres régions ukrainiennes que la Russie affirme avoir annexées.

Après s'être entretenu avec des négociateurs américains, Poutine a accepté ce mois-ci de reprendre le mois prochain les pourparlers de paix avec l'Ukraine sous l'égide des États-Unis.

Mais le conseiller du Kremlin, Youri Ouchakov, mécontent des tentatives d’attaques de drones ukrainiens sur Moscou, a laissé entendre qu’une réévaluation de la situation pourrait avoir lieu si ces attaques se poursuivaient, tandis que l’Ukraine a repris ses attaques contre des raffineries de pétrole russes après une accalmie.

Les frappes aériennes russes contre des infrastructures dans toute l’Ukraine se poursuivent également sans relâche.