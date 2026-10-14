GUIDE EXPLICATIF-Qu'est-ce que Starshield, la version militaire de Starlink développée par SpaceX ?

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L'Ukraine a déclaré mercredi que SpaceX, la société d'Elon Musk, avait restreint les services Starlink "de niveau militaire" , entravant ainsi les missions de frappe par drones et les défenses aériennes ukrainiennes.

Cette plainte a ravivé l’attention sur la distinction entre Starlink, le service commercial d’Internet par satellite de SpaceX, et Starshield, une version militaire développée pour le Pentagone. Bien qu’Elon Musk ait affirmé que les deux systèmes étaient distincts, ils partagent dans de nombreux cas la même technologie satellitaire sous-jacente.

“Les systèmes Starshield appartiennent au gouvernement américain et sont contrôlés par celui-ci”, a déclaré Musk mercredi dans un message publié sur X, ajoutant que toute limitation de débit ou d’utilisation est décidée par l’armée américaine ou par le président. “Starlink est un service commercial détenu et contrôlé par SpaceX. L’utilisation de Starlink est limitée aux activités civiles ou défensives et ne peut servir à des actions militaires offensives, car cela serait inapproprié pour une entreprise commerciale.”

QU’EST-CE QUE STARLINK?

Starlink, principale source de bénéfices de SpaceX SPCX.O , est un réseau Internet par satellite composé de plus de 11 000 satellites qui diffusent un service haut débit directement vers des terminaux d'utilisateurs de la taille d’un journal plié. Ses quelque 13 millions d’abonnés vont des particuliers et randonneurs aux compagnies maritimes et grandes compagnies aériennes.

Depuis le lancement de ses premiers satellites Starlink en 2019 à bord de fusées réutilisables de SpaceX, l’entreprise a mis en place une vaste constellation en orbite terrestre basse qui couvre une grande partie de la planète, offrant des connexions plus rapides que les satellites de communication traditionnels, qui opèrent généralement beaucoup plus loin de la Terre et en bien plus petit nombre.

Starlink a conféré à l’Ukraine un avantage décisif en matière de communications dès le début de la guerre, redéfinissant ainsi la manière dont les forces armées opèrent sur le champ de bataille. Mais Musk a restreint l’utilisation de Starlink à certaines applications militaires tout en mettant en avant Starshield, un réseau plus sécurisé développé pour les missions gouvernementales et militaires.

QU'EST-CE QUE STARSHIELD?

Starshield est une division de SpaceX qui développe des systèmes satellitaires militaires et de renseignement pour le Pentagone.

Bien que ses missions soient distinctes du service commercial haut débit de Starlink, la distinction n’est pas toujours très nette: les services de communication sécurisés de Starshield utilisent un chiffrement renforcé et des terminaux dédiés, mais s’appuient sur la vaste constellation Starlink comme infrastructure de base.

Selon SpaceX, Starshield s’appuie sur la technologie, l’ingénierie et l’expérience opérationnelle de Starlink. Outre les communications sécurisées, l’entreprise affirme que cette version militarisée peut également offrir aux utilisateurs des services d’observation de la Terre et la possibilité d’intégrer des capteurs ou d’autres charges utiles.

Le Pentagone, principal client de Starshield, a dépensé des milliards de dollars pour les services Starlink et Starshield. Il a également acheté des satellites Starshield dédiés, notamment des engins de communication destinés à des missions d’alerte antimissile et une constellation d’espionnage pour le National Reconnaissance Office, a rapporté Reuters en 2024.

Des questions sur la relation entre Starlink et Starshield persistent depuis que la Russie a menacé, en 2022, les satellites occidentaux soutenant l’Ukraine . SpaceX a dévoilé Starshield plus tard dans l’année, mais le secret entourant les programmes spatiaux liés à la sécurité nationale a laissé floues les frontières précises entre les deux systèmes.

Ces distinctions sont devenues un sujet de discorde en début d’année lorsque le Pentagone s’est heurté à SpaceX au sujet de la hausse des tarifs des services satellitaires utilisés par les drones militaires pendant le conflit avec l’Iran, a rapporté Reuters. SpaceX a fait valoir que certains clients payant environ 5 000 dollars par terminal pour Starlink auraient dû utiliser un service Starshield coûtant environ 25 000 dollars par terminal.

La Grande-Bretagne a également adopté Starshield . Dans le cadre de cet accord, le service utilise la même constellation de satellites, les mêmes stations au sol et la même infrastructure terrestre que Starlink, mais fonctionne via des terminaux dédiés et des passerelles réseau distinctes, a indiqué le ministère britannique de la Défense à Reuters.

D’autres partenaires américains évaluent également le système. La Nouvelle-Zélande mène actuellement un essai de Starshield afin d’évaluer son utilité pour les opérations militaires, comme l’ont précédemment indiqué les Forces de défense néo-zélandaises à Reuters.