GUIDE EXPLICATIF-Fonctionnement du vaccin anticancéreux Merck/Moderna et obstacles potentiels à sa généralisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mariam Sunny et Christy Santhosh

Le vaccin anticancéreux personnalisé développé par Moderna MRNA.O et Merck MRK.N a ravivé l’espoir que la technologie de l’ARNm puisse ouvrir une nouvelle voie thérapeutique , mais les données disponibles restent encore limitées.

Les données intermédiaires issues d’un essai à grande échelle ont montré que ce vaccin expérimental, associé au Keytruda, l’immunothérapie phare de Merck, contribuait à réduire le risque de récidive et de propagation du mélanome chez les patients dont les tumeurs avaient été retirées chirurgicalement.

Voici ce qu’il faut savoir sur ce traitement:

COMMENT FONCTIONNE LE VACCIN?

Connu sous le nom d’Intismeran Autogene, ce vaccin est conçu pour cibler les mutations propres à la tumeur de chaque patient.

Une fois que les chirurgiens ont retiré une tumeur ou une lésion cancéreuse, les laboratoires procèdent à son séquençage afin d’identifier les mutations cancéreuses spécifiques. Ils utilisent ces informations pour créer un vaccin sur mesure ciblant jusqu’à 34 mutations propres au cancer de ce patient en particulier.

Avec jusqu’à neuf doses de Keytruda, administrées toutes les six semaines, ainsi que jusqu’à neuf doses du vaccin à ARNm personnalisé, le traitement entraîne le système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses.

POUR QUELLES AUTRES INDICATIONS EST-IL EN COURS D’ÉVALUATION?

Les experts estiment que ce traitement pourrait être particulièrement efficace dans le cas de cancers hautement mutés, tels que le mélanome, où l’abondance de mutations spécifiques à la tumeur offre davantage de cibles à attaquer par le vaccin.

Les cancers présentant des taux de mutation élevés, tels que le cancer du poumon et du côlon, pourraient constituer des cibles prometteuses car ils sont susceptibles d’être plus facilement reconnus par le système immunitaire, a déclaré le Dr Michael Atkins, directeur adjoint du Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center.

Il n’est toutefois pas certain que cette technologie vaccinale soit efficace contre d’autres cancers, a-t-il ajouté. Merck et Moderna mènent actuellement plusieurs essais cliniques à grande échelle chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules dont les tumeurs ont été retirées chirurgicalement.

Moderna étudie également l’association intismeran/Keytruda dans le cadre d’essais cliniques de phase intermédiaire chez des patients atteints de cancers de la vessie et du rein, ainsi que dans des essais cliniques de phase précoce portant sur les cancers du pancréas et de l’estomac. Selon la société, les résultats de nombreux essais devraient être connus d’ici un à deux ans.

QUELS SONT LES OBSTACLES À LA FABRICATION?

Le vaccin de chaque patient doit être conçu et fabriqué à partir des données spécifiques à sa propre tumeur, ce qui rend la production bien plus complexe que pour les vaccins traditionnels produits en grands lots.

Les échantillons tumoraux doivent faire l’objet d’un suivi tout au long du séquençage, de la conception du vaccin, de la fabrication et de la distribution afin de s’assurer que le bon vaccin est administré au bon patient, a déclaré le Dr Ryan Sullivan, directeur du Centre de traitement du mélanome au Mass General Brigham Cancer Institute.

Ce processus devra être multiplié par 10 à 100 une fois que le produit sera commercialisé, a-t-il ajouté.

Stephen Hoge, président de Moderna, a déclaré lors d’une interview que l’entreprise était en mesure d’adapter sa production pour répondre à la demande au cours des prochaines années.

EN ATTENTE DE NOUVELLES DONNÉES Les résultats intermédiaires de l’étude en cours, publiés le 19 août, ont montré que l’association de Keytruda et d’intismeran atteignait à la fois son objectif principal, à savoir réduire la récidive du cancer, et son objectif secondaire, à savoir empêcher la propagation des tumeurs à d’autres parties du corps, par rapport à Keytruda seul.

Toutefois, l’ampleur de ce bénéfice reste incertaine dans l’attente de la publication des résultats détaillés. Les données sur la survie globale, qui permettront de déterminer si le traitement combiné prolonge la vie des patients, n’étaient pas encore disponibles non plus. Les données à cinq ans issues d’un précédent essai clinique de phase intermédiaire présentées plus tôt cette année montraient que le vaccin réduisait de moitié le risque de récidive du cancer et diminuait de 59% le risque de métastases par rapport au Keytruda seul.