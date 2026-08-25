GUIDE EXPLICATIF-En quoi consistent les visas H-1B destinés aux travailleurs qualifiés et quels changements se profilent ?

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Les employeurs américains qui souhaitent recruter des travailleurs étrangers qualifiés peuvent recourir, moyennant des frais, au programme de visa H-1B mis en place par le gouvernement fédéral, qui permet à des professionnels du secteur des technologies et d’autres domaines venus de l’étranger de travailler aux États-Unis pendant quelques années. Le président américain Donald Trump, qui mène une vaste campagne de répression en matière d’immigration depuis son entrée en fonction l’année dernière, a vivement critiqué ce programme et souhaite augmenter de manière permanente les frais de dossier, qui varient actuellement entre 2.000 et 5.000 dollars, pour les porter à plus de 100.000 dollars . Malgré les critiques selon lesquelles certaines entreprises utiliseraient ces visas pour embaucher des travailleurs étrangers moins bien rémunérés au lieu d’Américains, les organisations professionnelles et les entreprises affirment qu’ils permettent de recruter des professionnels hautement qualifiés et de pallier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée américaine dans certains secteurs. Ces visas, créés par le Congrès en 1990, sont particulièrement essentiels pour les entreprises technologiques cherchant à recruter en Inde et en Chine. Des cabinets de conseil tels que Deloitte, PwC et Ernst & Young, ainsi que des géants de l’externalisation comme Tata Consultancy Services TCS.NS , Infosys INFY.NS , HCL Tech HCLT.NS et LTIMindtree LTIM.NS , comptentégalement parmi les principaux sponsors du programme H-1B .

Voici plus de détails sur le programme et les changements mis en place sous l’administration Trump:

QUI SE BATTENT AU SUJET DES FRAIS? L’année dernière , Trump a considérablement augmenté le coût des visas H-1B à 100.000 dollars, ce qui a donné lieu à plusieurs actions en justice. Alors que cette augmentation initiale doit expirer en septembre, le ministère de la Sécurité intérieure a proposé cette semaine de la rendre permanente à 103.265 dollars. Un groupe représentant le secteur technologique indien a déclaré être en discussion avec les parties prenantes américaines au sujet de cette augmentation proposée, et a exhorté l’administration à prendre en compte les avantages qu’elle offre aux entreprises cherchant à pallier temporairement une pénurie de main-d’œuvre.

Tesla , Amazon , OpenAI et d’autres entreprises ont toutes été interrogées sur leur utilisation des visas H-1B, en particulier dans un contexte de licenciements aux États-Unis et d’un marché de l’emploi plus tendu pour les travailleurs américains.

LES PROCÈS EN COURS POURRAIENT-ILS REMETTRE EN CAUSE LA NOUVELLE RÈGLE? Une cour d’appel de Boston examine actuellement une décision rendue en juin par un juge fédéral qui a jugé que cette redevance était illégale et a empêché l’administration Trump de la percevoir. Une autre cour examine également si un juge a correctement rejeté une contestation de cette redevance déposée par la Chambre de commerce des États-Unis , le plus grand groupe de pression patronal américain.

Des États dirigés par des démocrates ainsi qu’une coalition de syndicats et d’employeurs ont également intenté des actions en justice. Les procédures judiciaires en cours pourraient être modifiées afin de contester le projet de règlement de cette semaine une fois qu’il aura été finalisé.

QUEL EST L’IMPACT DU RENFORCEMENT DES CONTRÔLES SUR LES EMPLOYEURS? Les changements apportés aux modalités de contrôle et de traitement des demandeurs de visa ont eu un impact sur les plans de recrutement et d’expansion des entreprises , certains des principaux utilisateurs de visas H-1B, tels que Google, ayant décidé d’étendre leurs activités en Inde.

En décembre, l’administration Trump a annoncé qu’elle renforcerait le contrôle des demandeurs de visa H-1B, en mettant particulièrement l’accent sur ce qu’elle considérait comme de la censure et la liberté d’expression. Le Département d’État a ordonné aux consulats américains d’examiner minutieusement les profils LinkedIn et les CV des demandeurs, ainsi que ceux des membres de leur famille les accompagnant, pour tous les demandeurs de visa, mais en particulier ceux ayant une formation dans le domaine des technologies et sollicitant un visa H-1B, qui auraient pu être « impliqués dans la répression d’expressions protégées ».

QUEL EST L’IMPACT SUR LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS? Le programme H-1B offre 65.000 visas par an, auxquels s’ajoutent 20.000 visas destinés aux travailleurs titulaires d’un diplôme de troisième cycle; ces visas sont généralement accordés pour trois ans et renouvelables jusqu’à six ans.

Fin février, environ 70 employeurs avaient versé les 100.000 dollars de frais pour un total de 85 demandes de visa, selon des documents judiciaires. L’année dernière, les employeurs ont déposé environ 344.000 demandes de visa H-1B, soit une baisse de plus de 25 % par rapport à 2024 et moins de la moitié des 759.000 visas demandés en 2023, selon les données fournies par les Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis.