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Guggenheim relève la recommandation sur Salesforce et ServiceNow ; l'entreprise affirme que l'IA n’est pas un “glas”
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Guggenheim relève la recommandation sur Salesforce CRM.N et ServiceNow NOW.N de “neutre” à “acheter”, avec des objectifs de cours respectifs de 228 $ et 125 $

** Les actions de CRM progressent de 5 % en début de séance, tandis que celles de NOW gagnent 4,6 %

** Guggenheim précise que cette révision à la hausse ne signifie pas que ces entreprises soient considérées comme des bénéficiaires de l’IA, soulignant que celle-ci présente des risques importants pour les deux

** Toutefois, il estime qu’il est peu probable que l’IA sonne le “glas” de ces entreprises

** Pour ServiceNow, les niveaux actuels offrent aux investisseurs une opportunité intéressante d’acquérir une action générant une rentabilité confortable, selon la société de courtage

** Il ajoute que le scénario “apocalyptique” actuellement intégré dans le cours de l’action CRM ne correspond pas à la réalité

** Autres valeurs du secteur logiciel en hausse: AppLovin

APP.O progresse de 8,8 %, Workday WDAY.O de 5,3 %, tandis que Datadog DDOG.O et Autodesk ADSK.O gagnent chacune 4 %

** L’indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS progresse de 2,2 %

** Depuis le début de l'année, NOW recule d'environ 33 %, CRM a chuté d'environ 38 %, tandis que l'indice des logiciels a perdu 20,2 %

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
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203,5800 USD NASDAQ +4,71%
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SALESFORCE
164,740 USD NYSE +5,16%
SERVICENOW
105,700 USD NYSE +6,51%
WORKDAY-A
130,5950 USD NASDAQ +6,68%
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