Guggenheim initie la couverture de Crescent Biopharma avec une recommandation d'achat

21 janvier - ** Guggenheim commence à couvrir le fabricant de médicaments Crescent Biopharma CBIO.O avec une recommandation d'« achat » et fixe son objectif de cours à 35 $

** La société estime que CBIO dispose d'une thèse d'investissement convaincante dans l'attente de données à long terme pour son traitement expérimental contre le cancer du poumon, CR-001, au premier trimestre 2027

** La société estime que cela fournira une comparaison claire avec l'ivonescimab de Summit SMMT.O , qui appartient à une classe de médicaments similaire

** Le pipeline de conjugués anticorps-médicaments (ADC) de CBIO, connus sous le nom de médicaments anticancéreux "à missiles guidés", pourrait générer une valeur indépendante en tant que monothérapie et être synergique avec le CR-001 dans des contextes de traitement de tumeurs solides plus précoces - Brokerage

** « Nous considérons que CBIO est prête à recevoir une valeur significative, à la fois de ce que l'entreprise reproduit et de ce qu'elle est en train de mettre au point » – Brokerage

** À la dernière clôture, l'action CBIO a baissé de 52,37% au cours des 12 derniers mois