Guerre des puces : Nvidia et AMD, deux géants américains au cœur de l'affrontement entre Pékin et Washington

Pékin et Washington se livrent une guerre technologique sur les puces destinées à l'intelligence artificielle, dont les géants américains font les frais.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

C'est l'un des nombreux champs de bataille entre la Chine et les États-Unis, mêlant suprématie technologique et approvisionnement en matières premières. Bien implanté en Chine, le géants américains des puces Nvidia s'est vu contraint par Donald Trump à verser 15% de ses revenus générés en Chine sur le segment de l'intelligence artificielle (IA). Selon des médias américains, le même accord concerne son concurrent national AMD, autre géant de ce type de processeurs graphiques.

• Pourquoi ces puces avancées sont-elles si importantes?

Les puces concernées sont les modèles"H20" de Nvidia et "MI308" d'AMD. Les deux sociétés basées en Californie avaient développé ces puces avancées -moins puissantes toutefois que leurs modèles phare- spécifiquement pour le marché chinois afin d'échapper aux restrictions américaines instaurées depuis 2022, mais leur exportation avait également été suspendue.

Il s'agit d'un type de processeurs graphiques considérés comme essentiels car ce sont des "accélérateurs" d'IA , offrant une puissance de calcul indispensable à l’exécution de tâches exigeantes, a souligné auprès de l'AFP Dylan Loh, professeur adjoint à l'Université technologique de Nanyang à Singapour.

"C'est évidemment un outil clé pour répondre aux demandes insatiables des pays et des entreprises construisant leurs outils d'IA," ajoute Dylan Loh.

Initialement, l'exportation de ces puces sophistiquées vers la Chine avaient été soumise à des restrictions de la part des États-Unis sous la présidence de Joe Biden, pour des raisons de sécurité nationale. Donald Trump a par la suite pris de nouvelles mesures restrictives, notamment pour encourager la relocalisation.

À propos de Nvidia, "je leur ai dit (...), je veux que vous payiez quelque chose à notre pays, parce que je vous accorde une exemption", a déclaré lundi le président des États-Unis à des journalistes à la Maison-Blanche.

En avril dernier, les deux fabricants américains de puces avaient mis en garde contre les lourdes conséquences financières de ces mesures. Nvidia avait ainsi estimé à 5,5 milliards de dollars le coût pour l'entreprise de ces restrictions, tandis qu'AMD prévoyait que cela pourrait réduire de quelque 800 millions de dollars ses résultats.

• Pourquoi la vente à la Chine est-elle controversée?

Nvidia, comme d'autres entreprises américaines de puces, ont fait pression auprès de l'administration américaine pour lever ces restrictions. Cette démarche semblait avoir porté ses fruits puisqu'en juillet denier, Nvidia a annoncé avoir obtenu de Washington l'autorisation de reprendre la vente de ses puces H20 en Chine.

Ce revirement de politique a "suscité des interrogations", relève Dylan Loh. "Ces puces et de nombreuses autres permettent par nature une utilisation duale, ce qui signifie qu'e lles peuvent être utilisées (par les Chinois) pour améliorer leurs capacités militaires de plusieurs manières," a-t-il expliqué à l' AFP .

Cela inclut l'utilisation possible de ces puces par les forces américaines en cas de conflit, a souligné de son côté Chong Ja Ian, professeur associé à l'Université nationale de Singapour, à l' AFP . En défendant le changement de politique, le responsable de l'IA du président américain Donald Trump, David Sacks, a assuré à CNBC que le H20 était une "puce obsolète", "pas du tout à la pointe".

Il a également indiqué que Washington avait revu sa position car le rival chinois de Nvidia, Huawei, faisait "d'énormes progrès" et pourrait menacer la domination de Nvidia sur le marché. L'accord sur le reversement des bénéfices est "sans précédent", souligne toutefois Chong Ja Ian.

Tous les obstacles ne sont pas levés pour autant pour les fabricants américains du secteur : les législateurs américains ont ainsi proposé d'obliger Nvidia et d'autres fabricants de puces spécialisées pour IA avancées à inclure des capacités de localisation dans leurs produits.

De son côté Donald Trump a exigé que le nouveau directeur d'Intel , autre fabricant de puces américain, démissionne "immédiatement", après qu'un sénateur républicain a soulevé des inquiétudes en matière de sécurité nationale concernant ses liens avec des entreprises en Chine.

• Que dit la Chine ?

Entre-temps, la Chine a cherché à accroître son autosuffisance dans le domaine des puces. Nvidia lui-même fait face à une méfiance croissante en Chine , les médias d'État ayant qualifié dimanche les puces H20 de "peu sûres".

"La décision du gouvernement américain d'autoriser Nvidia à exporter sa puce H20 vers la Chine soulève inévitablement des préoccupations" a rapporté Yuyuan Tantian, un compte de réseau social affilié à la télévision publique CCTV .

"Ce n'est pas une puce sécurisée pour la Chine, pas avancée , et pas respectueuse de l'environnement", poursuit cette même source dans un article sur la plateforme de médias sociaux WeChat.

En juillet, le principal régulateur Internet de Pékin avait convoqué des représentants de Nvidia pour lui demander de s'expliquer sur ce qu'il considérait comme de "graves problèmes de sécurité" liés aux puces H20.

Le géant américain Nvidia avait aussitôt assuré que ses puces ne contenaient aucune prétendue "porte dérobée" permettant d'en prendre le contrôle à distance.