Guerre commerciale: Rémy Cointreau renonce à ses objectifs 2029-2030

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / COOPER NEILL )

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau , particulièrement dépendant du cognac, a annoncé mercredi renoncer à ses objectifs pour 2029-30 en raison des tensions commerciales en Chine comme aux Etats-Unis, qui devraient aussi peser sur l'exercice en cours.

Mercredi, la maison mère des marques de cognac Rémy Martin et Louis XIII, du rhum Mount Gay ou encore de la liqueur Cointreau, a fait état d'un bénéfice net en recul de 34,4%, à 121,2 millions d'euros, pour son exercice décalé 2024-25 achevé fin mars.

En avril, le groupe avait déjà publié un chiffre d'affaires annuel en repli de 17,5%, à 984,6 millions d'euros, affecté par des "conditions de marché complexes" en Chine et une baisse des ventes aux Etats-Unis.

Ses ventes de cognac, qui représentent environ les deux tiers de son activité, ont notamment reculé de 30,8% l'an dernier: Rémy Cointreau est frappé de plein fouet par les mesures antidumping temporaires de Pékin qui imposent depuis mi-novembre aux importateurs de brandys européens (eaux-de-vie de vin, essentiellement du cognac) de déposer auprès des douanes chinoises une caution, en représailles à une procédure européenne visant les subventions d'État dont bénéficient les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Ces mesures ont porté un coup en France à l'ensemble de la filière cognac, qui affirme perdre 50 millions d'euros par mois depuis leur instauration - sans compter les potentielles surtaxes douanières à venir de la part de l'administration Trump.

"N'oublions pas que le cognac a toujours évolué par longs cycles, ce n'est ni la première ni la dernière fois", a commenté Marie-Amélie de Leusse, présidente du conseil d'administration, lors d'une conférence téléphonique.

"Nous faisons face à cette période de défis avec détermination, tout en prenant aussi le temps pour de l'introspection: les deux sont essentiels, affronter la crise et en même temps réfléchir à comment nous pouvons nous améliorer et émerger plus fort", a-t-elle ajouté.

- un nouveau directeur général fin juin -

Rémy Cointreau a estimé mercredi que "compte tenu du manque de visibilité macroéconomique persistant, des incertitudes géopolitiques liées aux politiques tarifaires de la Chine et des Etats-Unis et de l'absence, à ce jour, d'une reprise aux Etats-Unis fondée sur une amélioration des tendances sous-jacentes, les conditions ne sont plus réunies pour maintenir ses objectifs 2029-30".

Le groupe a "en conséquence décidé de retirer" ses objectifs pour 2029-30, annoncés en juin 2020 et qui visaient notamment une marge opérationnelle courante de 33% à cette échéance, contre 22% atteints en 2024-2025.

"Cette décision est également motivée par l'arrivée prochaine d'un nouveau directeur général qui définira sa propre feuille de route", précise Rémy Cointreau, alors que Franck Marilly doit prendre ses fonctions le 25 juin.

Pour l'exercice 2025-2026, le groupe dit "anticiper un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, principalement portée par un fort rebond technique des ventes aux Etats-Unis dès le premier trimestre".

Concernant les tarifs douaniers, le groupe estime, "à date", que leur "augmentation potentielle" aux Etats-Unis et en Chine "pourrait engendrer un impact maximal brut de 100 millions d'euros sur le résultat courant opérationnel (ROC) en 2025-26", mais il se dit "en mesure de compenser jusqu'à 35% de l'impact en 2025-26 grâce à la mise en oeuvre de ses plans d'actions, soit un impact maximal net de 65 millions d'euros".

Rémy Cointreau précise que ses estimations sont calculées sur l'hypothèse "de droits de douane additionnels à hauteur de 38,1% sur les importations de cognac de Chine", et de droits de douane "à hauteur de 20% en provenance de l'Union européenne et de 10% depuis le Royaume-Uni sur les importations des Etats-Unis".

Toujours pour l'exercice en cours, le groupe dit également prévoir "un effet défavorable de ses devises", compris entre "-30 et -35 millions d'euros sur le chiffre d'affaires" et "entre -10 et 15 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant".

A la Bourse de Paris, le titre Rémy Cointreau grimpait de 5,46% à 49,48 euros mercredi matin à la Bourse de Paris, peu avant 10h50.