Guerre commerciale: Pékin dément toute négociation avec Washington

Montage photos du 4 avril 2025 montrant le président américain Donald Trump (g) et son homologue chinois Xi Jinping ( AFP / Mandel NGAN )

La Chine a fermement réfuté jeudi l'existence de négociations avec Washington, après des propos du président américain Donald Trump ayant suggéré l'éventualité d'un accord entre les deux puissances engagées dans un bras de fer commercial.

La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump a débouché sur 145% de droits de douane additionnels sur les produits chinois entrant aux Etats-Unis, et 125% décidés en représailles par Pékin sur les marchandises en provenance des Etats-Unis.

Interrogé mercredi sur la possibilité d'une réduction de ces surtaxes, M. Trump a répondu qu'il y aurait "un accord équitable avec la Chine, ce sera équitable".

Interrogé sur l'existence de ces négociations, le ministère chinois du Commerce a rétorqué jeudi que "toute affirmation concernant une avancée dans les discussions sino-américaines relève de la pure spéculation et ne repose sur aucun fait concret".

"En tant qu'autorité chargée des relations économiques et commerciales extérieures, je tiens à souligner qu'il n'y a actuellement aucune négociation commerciale en cours entre la Chine et les États-Unis", a souligné un porte-parole du ministère du Commerce, He Yadong, lors d'une conférence de presse hebdomadaire.

L'existence de ces discussions est "une fausse information", a également martelé jeudi Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse distincte.

"La position de la Chine est constante et claire: s'il faut se battre, nous irons jusqu'au bout, mais si c'est pour dialoguer, alors nos portes sont grandes ouvertes", a ajouté le porte-parole.

- Pas "acceptable" -

Donald Trump a imposé début avril des droits de douane punitifs à tous les partenaires des Etats-Unis, provoquant une tempête sur les marchés mondiaux.

Mais alors que ces surtaxes ont été ramenées une semaine plus tard à 10% pour l'ensemble des pays, elles ont grimpé à 145% pour la Chine.

Cette dernière a répliqué par ses propres droits de douane de 125% sur les marchandises en provenance des Etats-Unis.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent à la Maison Blanche, le 22 avril 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Ces surtaxes réciproques sont comparables à "un embargo commercial" bloquant les échanges entre les deux pays, a estimé mardi à huis clos le ministre américain des Finances Scott Bessent, selon le témoignage d'une source présente à l'AFP.

Pékin, qui se dit prêt à mener le bras de fer commercial "jusqu'au bout", a par ailleurs semblé s'agacer à plusieurs reprises des négociations engagées par les autres pays avec Washington.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé mardi le Royaume-Uni et l'Union européenne à défendre "l'ordre commercial multilatéral".

La Chine et l'UE devraient "travailler ensemble pour construire une économie mondiale ouverte", a déclaré Wang Yi à son homologue autrichienne, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères chinois.

"La pression, les menaces et le chantage ne sont pas des méthodes acceptables pour la Chine", a de nouveau insisté jeudi le ministère chinois du Commerce.

Le ministère a également rappelé les conditions de la Chine à un dialogue avec Washington: "faire preuve de sincérité dans les discussions", et "revenir à un dialogue sur un pied d'égalité".