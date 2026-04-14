Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Des secouristes libanais sur le site d'une frappe israélienne dans le village Maaroub du sud du Liban, le 13 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour:

- Avril pourrait être pire que mars pour le secteur de l'énergie, alerte le patron de l'AIE

Le mois d'avril "devrait être encore pire que mars" pour le secteur de l'énergie, quand bien même la guerre en Iran trouverait rapidement une conclusion, a alerté le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.

Alors que des navires ont pu en mars livrer leur cargaison qui avait été "chargée avant le début de la crise (...) Rien n'a pu être chargé" ce mois-ci dans le Golfe, a affirmé Fatih Birol depuis Washington.

- Le chancelier allemand exhorte Netanyahu à mettre fin aux combats au Liban

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à mettre fin aux combats dans le sud du Liban et à engager des pourparlers de paix directs avec le gouvernement libanais, a indiqué un porte-parole.

- Le Hezbollah demande l'annulation des négociations prévues mardi entre le Liban et Israël

Le chef du Hezbollah pro-iranien, Naim Qassem, a réclamé "l'annulation" de la rencontre prévue mardi à Washington entre le Liban et Israël, affirmant que de tels pourparlers étaient une "capitulation".

- "Toutes les parties" doivent respecter la liberté de navigation, rappelle l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé "toutes les parties" à "respecter la liberté de navigation, y compris dans le détroit d'Ormuz, en accord avec le droit international".

- L'Iran veut "à tout prix" conclure un accord avec les Etats-Unis, dit Trump

"Je peux vous dire que l'autre camp nous a appelés. Ils (les Iraniens) voudraient faire un accord, à tout prix", a assuré le président américain Donald Trump, après l'échec des discussions au Pakistan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

- 34 navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche, selon Trump

Le président américain Donald Trump parle à la presse dans le Maryland à son retour de Floride le 12 avril 2026 ( AFP / Jim WATSON )

Trente-quatre navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche, soit "de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée" par l'Iran, a affirmé Donald Trump, qui a ordonné un blocus des ports iraniens à partir de 14H00 GMT lundi, après l'échec de pourparlers au Pakistan.

- "Aucun pays n'a le droit" de bloquer le détroit d'Ormuz, souligne le chef de l'agence maritime de l'ONU

Un navire au large des côtes émiraties, le 13 avril 2026 ( AFP / - )

"Conformément au droit international, aucun pays n'a le droit d'interdire le droit de passage inoffensif ou la liberté de navigation dans les détroits internationaux utilisés pour le transit international", a souligné le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez.

La France et le Royaume-Uni vont organiser "dans les tout prochains jours une conférence avec les pays prêts à contribuer" à "une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation" dans le détroit d'Ormuz.

- L'armée israélienne dit avoir frappé 150 cibles du Hezbollah ces dernières 24 heures

De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Deir Qanoun al-Nahr, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

L'armée israélienne a annoncé avoir frappé au cours des dernières 24 heures environ 150 cibles du Hezbollah dans "de nombreuses zones" du sud du Liban, à la veille de négociations prévues à Washington entre Israéliens et Libanais.

Elle a par ailleurs affirmé avoir achevé "l'encerclement" de la ville méridionale libanaise de Bint Jbeil, où elle a lancé un assaut, réalisant une avancée significative dans son offensive terrestre.

- Les marchés mondiaux hésitants

Les marchés mondiaux ont surveillé lundi les derniers développements sur le front géopolitique, digérant l'annonce d'un blocus américain des ports de l'Iran au lendemain de l'échec des pourparlers entre Washington et Téhéran.

Les Bourses européennes ont terminé la séance en légère baisse, Paris perdant 0,29%, Francfort 0,26%, tandis que Londres et Milan ont essuyé des pertes plus modestes (-0,17%).

A Wall Street, après une ouverture en baisse, les indices vedettes de la place américaine se sont finalement retournés: le Dow Jones a gagné 0,63%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,23% et l'indice élargi S&P 500, de 1,02%.

Les cours du pétrole ont repris leur mouvement haussier lundi, clôturant toutefois sous les 100 dollars.