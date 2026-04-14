Le président indonésien en France pour rencontrer Macron

Le président indonésien, Prabowo Subianto, le 13 avril 2026 au Kremlin, à Moscou ( POOL / Igor IVANKO )

Le président indonésien Prabowo Subianto est en visite à Paris mardi pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron, au lendemain de discussions à Moscou avec Vladimir Poutine sur le pétrole, a indiqué Jakarta.

Les dirigeants doivent notamment aborder le "renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays", a annoncé dans un communiqué le secrétaire du Cabinet d'Indonésie, Teddy Indra Wijaya, chargé d'assister le président.

Cette rencontre "constituera également un moment important pour l'Indonésie afin de faire part de ses perspectives stratégiques sur la dynamique mondiale", a-t-il ajouté, sans plus de détail.

Lundi, le président indonésien s'est entretenu pendant cinq heures avec Vladimir Poutine au Kremlin, d'où il s'est envolé directement pour Paris, selon la même source.

A Moscou, tous deux ont discuté du "renforcement de leur partenariat stratégique, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des ressources minérales et du développement industriel national", a déclaré Teddy Indra Wijaya.

Prabowo Subianto, qui s'est récemment rendu en Corée du Sud et au Japon, multiplie les visites à l'étranger.

"Mes frères et sœurs, c’est pour garantir l’approvisionnement en pétrole, je dois aller partout", a-t-il assuré lors d'un discours devant son cabinet ce mois-ci.

Comme de nombreux pays, l'Indonésie subit la pression de la flambée des prix du pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient.

La plus grande économie d'Asie du Sud-Est, où le carburant est fortement subventionné, produit du pétrole mais reste aussi une importatrice de cette ressource.

Le mois dernier, le gouvernement a annoncé un rationnement du carburant et imposé une politique de télétravail un jour par semaine pour les fonctionnaires afin d'économiser de l'énergie. Il a promis de ne pas augmenter les prix du carburant cette année.

Jakarta défend une position diplomatique non alignée. Le pays a rejoint l'an dernier le bloc des Brics+, une alliance élargie de pays émergents, aux côtés de la Chine et de la Russie. L'Indonésie fait également partie du "Conseil de Paix" de Donald Trump.