Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Des secouristes libanais sur le site d'une frappe israélienne dans le village Maaroub du sud du Liban, le 13 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Voici les derniers événements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son septième jour:

- Pourparlers entre le Liban et Israël

Des représentants libanais et israélien se retrouvent mardi à Washington, sous médiation du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, pour des pourparlers directs préliminaires de paix, mais les perspectives d'un accord semblent minces.

Avant même la rencontre, le chef du Hezbollah pro-iranien, Naïm Qassem, a réclamé lundi son "annulation", affirmant que de tels pourparlers étaient une "capitulation".

- Blocus: l'Iran dénonce une "violation grave de sa souveraineté"

L'Iran a dénoncé lundi une "violation grave de sa souveraineté" après l'entrée en vigueur du blocus maritime imposé par les Etats-Unis contre les ports iraniens dans le Golfe et en mer d'Oman.

"L'imposition de ce blocus maritime constitue une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran", a écrit l'ambassadeur iranien à l'ONU Amir Saeid Iravani dans une lettre au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres vue par l'AFP.

- Avril pourrait être pire que mars pour le secteur de l'énergie, alerte l'AIE

Le mois d'avril "devrait être encore pire que mars" pour le secteur de l'énergie, quand bien même la guerre en Iran trouverait rapidement une conclusion, a alerté le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.

Alors que des navires ont pu en mars livrer leur cargaison qui avait été "chargée avant le début de la crise (...), rien n'a pu être chargé" ce mois-ci dans le Golfe, a affirmé Fatih Birol depuis Washington.

- Le chancelier allemand exhorte Netanyahu à mettre fin aux combats au Liban

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à mettre fin aux combats dans le sud du Liban et à engager des pourparlers de paix directs avec le gouvernement libanais, a indiqué un porte-parole.

- "Toutes les parties" doivent respecter la liberté de navigation, rappelle l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé "toutes les parties" à "respecter la liberté de navigation, y compris dans le détroit d'Ormuz, en accord avec le droit international".

"Conformément au droit international, aucun pays n'a le droit d'interdire le droit de passage inoffensif ou la liberté de navigation dans les détroits internationaux utilisés pour le transit international", avait souligné avant le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez.

La France et le Royaume-Uni vont organiser "dans les tout prochains jours une conférence avec les pays prêts à contribuer" à "une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation" dans le détroit d'Ormuz.

Un navire au large des côtes émiraties, le 13 avril 2026 ( AFP / - )

- L'Iran veut "à tout prix" conclure un accord avec les Etats-Unis, dit Trump

"Je peux vous dire que l'autre camp nous a appelés. Ils (les Iraniens) voudraient faire un accord, à tout prix", a assuré le président américain Donald Trump, après l'échec des discussions au Pakistan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

- 34 navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche, selon Trump

Trente-quatre navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche, soit "de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée" par l'Iran, a affirmé Donald Trump, qui a ordonné un blocus des ports iraniens à partir de 14H00 GMT lundi, après l'échec de pourparlers au Pakistan.

- L'armée israélienne dit avoir frappé 150 cibles du Hezbollah en 24 heures

De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Deir Qanoun al-Nahr, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé en 24 heures environ 150 cibles du Hezbollah dans "de nombreuses zones" du sud du Liban, à la veille de négociations prévues à Washington entre Israéliens et Libanais.

Elle a par ailleurs affirmé avoir achevé "l'encerclement" de la ville méridionale libanaise de Bint Jbeil, où elle a lancé un assaut, réalisant une avancée significative dans son offensive terrestre.