 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
information fournie par AFP 14/04/2026 à 05:08

Des secouristes libanais sur le site d'une frappe israélienne dans le village Maaroub du sud du Liban, le 13 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Des secouristes libanais sur le site d'une frappe israélienne dans le village Maaroub du sud du Liban, le 13 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Voici les derniers événements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son septième jour:

- Pourparlers entre le Liban et Israël

Des représentants libanais et israélien se retrouvent mardi à Washington, sous médiation du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, pour des pourparlers directs préliminaires de paix, mais les perspectives d'un accord semblent minces.

Avant même la rencontre, le chef du Hezbollah pro-iranien, Naïm Qassem, a réclamé lundi son "annulation", affirmant que de tels pourparlers étaient une "capitulation".

- Blocus: l'Iran dénonce une "violation grave de sa souveraineté"

L'Iran a dénoncé lundi une "violation grave de sa souveraineté" après l'entrée en vigueur du blocus maritime imposé par les Etats-Unis contre les ports iraniens dans le Golfe et en mer d'Oman.

"L'imposition de ce blocus maritime constitue une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran", a écrit l'ambassadeur iranien à l'ONU Amir Saeid Iravani dans une lettre au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres vue par l'AFP.

- Avril pourrait être pire que mars pour le secteur de l'énergie, alerte l'AIE

Le mois d'avril "devrait être encore pire que mars" pour le secteur de l'énergie, quand bien même la guerre en Iran trouverait rapidement une conclusion, a alerté le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.

Alors que des navires ont pu en mars livrer leur cargaison qui avait été "chargée avant le début de la crise (...), rien n'a pu être chargé" ce mois-ci dans le Golfe, a affirmé Fatih Birol depuis Washington.

- Le chancelier allemand exhorte Netanyahu à mettre fin aux combats au Liban

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à mettre fin aux combats dans le sud du Liban et à engager des pourparlers de paix directs avec le gouvernement libanais, a indiqué un porte-parole.

- "Toutes les parties" doivent respecter la liberté de navigation, rappelle l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé "toutes les parties" à "respecter la liberté de navigation, y compris dans le détroit d'Ormuz, en accord avec le droit international".

"Conformément au droit international, aucun pays n'a le droit d'interdire le droit de passage inoffensif ou la liberté de navigation dans les détroits internationaux utilisés pour le transit international", avait souligné avant le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez.

La France et le Royaume-Uni vont organiser "dans les tout prochains jours une conférence avec les pays prêts à contribuer" à "une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation" dans le détroit d'Ormuz.

Un navire au large des côtes émiraties, le 13 avril 2026 ( AFP / - )

Un navire au large des côtes émiraties, le 13 avril 2026 ( AFP / - )

- L'Iran veut "à tout prix" conclure un accord avec les Etats-Unis, dit Trump

"Je peux vous dire que l'autre camp nous a appelés. Ils (les Iraniens) voudraient faire un accord, à tout prix", a assuré le président américain Donald Trump, après l'échec des discussions au Pakistan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

- 34 navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche, selon Trump

Trente-quatre navires ont franchi le détroit d'Ormuz dimanche, soit "de loin le nombre le plus élevé depuis le début de cette fermeture insensée" par l'Iran, a affirmé Donald Trump, qui a ordonné un blocus des ports iraniens à partir de 14H00 GMT lundi, après l'échec de pourparlers au Pakistan.

- L'armée israélienne dit avoir frappé 150 cibles du Hezbollah en 24 heures

De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Deir Qanoun al-Nahr, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Deir Qanoun al-Nahr, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir frappé en 24 heures environ 150 cibles du Hezbollah dans "de nombreuses zones" du sud du Liban, à la veille de négociations prévues à Washington entre Israéliens et Libanais.

Elle a par ailleurs affirmé avoir achevé "l'encerclement" de la ville méridionale libanaise de Bint Jbeil, où elle a lancé un assaut, réalisant une avancée significative dans son offensive terrestre.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney, le 11 avril 2026 à Montreal ( AFP / ANDREJ IVANOV )
    Au Canada, Mark Carney remporte la majorité au Parlement
    information fournie par AFP 14.04.2026 05:16 

    Le Premier ministre canadien Mark Carney a décroché lundi une majorité parlementaire, un an après son arrivée au pouvoir, obtenant les coudées franches pour accélérer les réformes visant à remanier une économie menacée par les Etats-Unis. Trois législatives partielles ... Lire la suite

  • Le président indonésien, Prabowo Subianto, le 13 avril 2026 au Kremlin, à Moscou ( POOL / Igor IVANKO )
    Le président indonésien en France pour rencontrer Macron
    information fournie par AFP 14.04.2026 04:58 

    Le président indonésien Prabowo Subianto est en visite à Paris mardi pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron, au lendemain de discussions à Moscou avec Vladimir Poutine sur le pétrole, a indiqué Jakarta. Les dirigeants doivent notamment aborder le "renforcement ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, le 7 avril 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Washington accueille de difficiles pourparlers de paix entre le Liban et Israël
    information fournie par AFP 14.04.2026 04:29 

    Des représentants libanais et israélien se retrouvent mardi à Washington, sous médiation du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, pour des pourparlers directs préliminaires de paix, mais les perspectives d'un accord semblent minces. Avant même la rencontre, ... Lire la suite

  • Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, le 29 mars 2026 à l'Hôtel de ville ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Périscolaire: premier Conseil de Paris sous pression pour Emmanuel Grégoire
    information fournie par AFP 14.04.2026 04:11 

    En pleine tempête dans les écoles de la capitale, le nouveau maire socialiste de Paris Emmanuel Grégoire convoque mardi un Conseil de Paris extraordinaire essentiellement consacré au périscolaire, éclaboussé des affaires de violences sexuelles à répétition, où ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank