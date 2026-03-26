Jeu vidéo: le marché français en hausse de 2,9% en 2025, à 5,8 milliards d'euros, selon le Syndicat des éditeurs

Porté par la nouvelle Switch 2 de Nintendo et la hausse du jeu mobile, le marché français du jeu vidéo a progressé de 2,9% en 2025, avec un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros, a annoncé mercredi le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell).

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le secteur, qui avait marqué le pas en 2024, a ainsi connu "son 2e plus haut niveau historique" malgré "un environnement macroéconomique défavorable", a souligné auprès de l'AFP James Rebours, président du Sell, qui publiera le 7 avril son bilan complet réalisé avec quatre partenaires (GSD, GameTrack, IDC et Sensor Tower).

S'il ne donne pas le détail pour chaque machine, le Syndicat a toutefois salué le succès de la Switch 2 lancée en juin, qui a permis au segment des consoles de progresser de 14% sur l'année et de masquer le repli des ventes de leurs jeux.

"Le pouvoir d'achat des joueurs n'est pas illimité", a expliqué Natacha Hombourger, responsable France du cabinet Sparkers qui a participé à l'étude. "Donc, une année où vous décidez d'acheter une nouvelle console, vous avez moins de budget pour acheter des jeux qui vont avec."

Le secteur du jeu mobile, qui pèse désormais 30% du marché total, est ressorti en croissance de 11%, notamment poussé par les dépenses des joueurs dans les contenus additionnels et les achats en jeu (+51%).

Malgré l'abandon du nom "Fifa", "EA Sports FC 26", cuvée annuelle de la simulation de football d'Electronic Arts, continue de dominer le classement des meilleures ventes en France avec 1,3 million d'exemplaires écoulés (marchés physique et dématérialisé, hors données de ventes dématérialisées de Nintendo et Kepler Interactive).

Il devance son prédécesseur "EA Sports FC 25", sorti en 2024 et écoulé à plus de 542.000 exemplaires l'an passé, ainsi que le jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 7", vendu à plus de 391.000 exemplaires.

Succès surprise de 2025 et multirécompensé à travers le monde, le jeu français "Clair Obscur: Expedition 33" ne pointe qu'à la 18e place avec 154.000 ventes dans sa version en boite, son éditeur Kepler Interactive n'ayant pas communiqué ses ventes en version dématérialisée.