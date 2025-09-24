Guerbet voit son bénéfice net chuter de 87% au S1, guidance annuelle abaissée
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 17:58
Le chiffre d'affaires publié ressort à 387,8 millions d'euros, en recul de 7,5% sur un an. À taux de change constant et périmètre comparable, la baisse est limitée à 5,4%, avec un second trimestre moins dégradé que le premier. Cette contre-performance s'explique principalement par une chute des ventes en France, conséquence directe de la réforme de l'approvisionnement entrée en vigueur en mars 2024.
L'EBITDA publié s'établit à 46,1 MEUR, en recul de 24% par rapport aux 61 MEUR du premier semestre 2024, ramenant la marge à 11,9% du chiffre d'affaires contre 14,6% un an plus tôt. En données retraitées des coûts exceptionnels, la marge d'EBITDA atteint 12,9%, à comparer à 15,4% l'année précédente.
Le Free Cash-Flow demeure négatif à -8,4 MEUR, mais s'améliore significativement par rapport aux -29,1 MEUR enregistrés un an auparavant, principalement grâce à une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement.
Face à cette dégradation, le groupe a revu à la baisse ses objectifs pour l'année 2025. Il anticipe désormais une légère décroissance du chiffre d'affaires à taux de change constant et périmètre comparable (environ -1%), contre une croissance de 3 à 5% visée auparavant. La marge d'EBITDA retraitée est attendue entre 12% et 13% (vs. plus de 15% précédemment) et le free cash-flow est désormais prévu légèrement négatif, alors qu'il devait initialement être positif.
'Les résultats du premier semestre 2025 sont très en deçà de nos attentes', reconnaît Hugues Lecat, Président du Conseil d'administration. Il appelle à un redressement rapide et rigoureux, porté par Jérôme Estampes, récemment nommé Directeur général.
