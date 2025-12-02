Guerbet revoit à la baisse ses objectifs 2025 après une inspection de la FDA
La mise en oeuvre de ce plan entraîne un décalage dans la libération des lots produits et engendrera une perte de chiffre d'affaires ainsi que des coûts exceptionnels. Guerbet table désormais sur un recul du chiffre d'affaires entre -4% et -5% à taux de change et périmètre constants, une marge d'EBITDA retraitée comprise entre 10,5% et 12%, et un free cash-flow attendu entre -5 MEUR et -15 MEUR.
L'entreprise précise que l'évaluation des impacts sur 2026 est en cours et qu'elle communiquera ultérieurement de nouvelles informations au marché.
Valeurs associées
|17,840 EUR
|Euronext Paris
|-0,34%
