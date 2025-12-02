 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,50
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Guerbet revoit à la baisse ses objectifs 2025 après une inspection de la FDA
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 18:16

Guerbet annonce une révision à la baisse de ses perspectives pour l'exercice 2025, à la suite d'une inspection de la Food and Drug Administration (FDA) sur son site de Raleigh, aux États-Unis. Le groupe a renforcé son plan de remise en conformité afin de répondre aux observations de l'autorité américaine, mobilisant des ressources internes et des experts externes.

La mise en oeuvre de ce plan entraîne un décalage dans la libération des lots produits et engendrera une perte de chiffre d'affaires ainsi que des coûts exceptionnels. Guerbet table désormais sur un recul du chiffre d'affaires entre -4% et -5% à taux de change et périmètre constants, une marge d'EBITDA retraitée comprise entre 10,5% et 12%, et un free cash-flow attendu entre -5 MEUR et -15 MEUR.

L'entreprise précise que l'évaluation des impacts sur 2026 est en cours et qu'elle communiquera ultérieurement de nouvelles informations au marché.

Valeurs associées

GUERBET
17,840 EUR Euronext Paris -0,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank