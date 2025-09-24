Guerbet : Résultats semestriels 2025

Villepinte, le 24 septembre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie ses comptes consolidés au titre du premier semestre de l’exercice en cours.



Les ventes du Groupe sur la période s’établissent à 387,8 millions d’euros (M€), en baisse de 7,5% par rapport au premier semestre 2024. À taux de change constant (TCC)1, le repli du chiffre d’affaires ressort à 5,6% sur une base consolidée et à 5,4% à périmètre comparable2, cette dernière évolution intégrant une baisse moins prononcée au deuxième trimestre 2025 (-3,9%) qu’au premier (-7,1%).



Le recul de l’activité au premier semestre 2025 résulte principalement de la contraction des ventes en France, conséquence de la réforme de l’approvisionnement mise en place le 1er mars 2024, ayant nécessité une adaptation des chaînes de fabrication au nouveau mix-produits (passage des mono-doses aux gros flacons). Par ailleurs, la performance du Groupe à mi-exercice a pâti d’une base de comparaison exigeante, le premier semestre 2024 ayant enregistré une croissance de 11,8 % à TCC.