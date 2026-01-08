Municipales à Béziers: le député RN Julien Gabarron candidat face à Robert Ménard

Le député Rassemblement national (RN) Julien Gabarron à Paris le 9 juillet 2024 ( AFP / Alain JOCARD )

Le député Rassemblement national (RN) de l'Hérault Julien Gabarron a annoncé sa candidature aux élections municipales à Béziers face au maire sortant Robert Ménard, candidat à un troisième mandat ayant longtemps bénéficié du soutien du parti d'extrême droite avant de s'en éloigner.

"Après une réflexion profonde, j'ai décidé d'être candidat aux élections municipales à Béziers", a déclaré mercredi soir le député de 45 ans lors d'une cérémonie de vœux de nouvel an ayant réuni à Béziers plusieurs centaines de personnes.

"Je ne me présente contre personne, je me présente pour Béziers et pour l'avenir du territoire", a-t-il assuré, sans prononcer le nom de Robert Ménard, 72 ans, élu en 2014 avec le soutien du Front national (l'ancien nom du RN).

M. Ménard avait été facilement réélu en 2020, avec plus de 68% des voix au premier tour, sans le soutien officiel du parti de Marine Le Pen, qui n'avait toutefois pas présenté de candidat contre lui. Pour les municipales des 15 et 22 mars, il bénéficie cette fois du soutien du parti Les Républicains.

"La difficulté ne me fait pas peur", a assuré devant ses partisans Julien Gabarron, qui avait ravi lors des législatives de 2024 à Emmanuelle Ménard, l'épouse de Robert Ménard, son siège de députée de la 6e circonscription de l'Hérault, remportant 47,26% des voix au second tour contre 29,19% à Mme Ménard et 23,55% à la candidate du Nouveau Front populaire/LFI, Magali Crozier.

"Des choses ont été faites ces dernières années, et plutôt des bonnes choses, mais la seule question est: qu'est-ce qui pourrait être engagé sur la santé, le commerce du centre-ville, l'emploi, la précarité... par ceux qui sont en place qu'ils n'auraient pas pu faire pendant 12 ans ? Doit-on confier la ville à quelqu'un pour un troisième mandat comme une récompense?", s'est aussi interrogé Julien Gabarron, dans son allocution filmée diffusée sur sa page Facebook.

Face à ces candidatures de droite et d'extrême droite, la gauche reste divisée, même si le conseiller municipal et candidat écologiste Thierry Antoine a renouvelé jeudi son appel à la constitution d'une liste d'union de la gauche baptisée "Printemps biterrois".