information fournie par Reuters • 08/01/2026 à 12:36

Les changements de recommandations : TotalEnergies, Covivio, Carmila, Rexel, Abivax...

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (Crédits: Adobe Stock)

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver", relève son objectif de cours à 66 euros contre 58 euros.

* COVIVIO CVO.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* CARMILA CARM.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 18,5 euros contre 22 euros.

* REXEL RXL.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 32 euros contre 28 euros.

* ABIVAX ABVX.PA - BTIG relève son objectif de cours à 150 euros contre 120 euros.

* URW URW.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 110 euros contre 100 euros.

* SOITEC SOIT.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 27 euros contre 35 euros.

* FORVIA FRVIA.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 12 euros contre 10,1 euros.

* VALEO SE VLOF.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 13,5 euros contre 12,2 euros.

* OPMOBILITY SE OPM.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 13,5 euros contre 11,1 euros.

* DASSAULT AVIATION AM.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 330 euros contre 305 euros.

* BNP PARIBAS BNPP.PA - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et relève son objectif de cours à 103 euros contre 77,4 euros.

* SAINT GOBAIN SGOB.PA - UBS abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et abaisse son objectif de cours à 78 euros contre 92 euros.

* IPSEN IPN.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 125 euros contre 150 euros.

* ENGIE ENGIE.PA - UBS relève son objectif de cours à 26 euros contre 21 euros.

* SOLVAY SOLB.BR - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance du marché" contre "surperformance".

* ERAMET ERMT.PA - Bofa Global Research relève son objectif de cours à 76,5 euros contre 64 euros.

(Rédaction de Gdansk)