Les changements de recommandations : TotalEnergies, Covivio, Carmila, Rexel, Abivax...
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 12:36

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (Crédits: Adobe Stock)

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver", relève son objectif de cours à 66 euros contre 58 euros.

* COVIVIO CVO.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* CARMILA CARM.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 18,5 euros contre 22 euros.

* REXEL RXL.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 32 euros contre 28 euros.

* ABIVAX ABVX.PA - BTIG relève son objectif de cours à 150 euros contre 120 euros.

* URW URW.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 110 euros contre 100 euros.

* SOITEC SOIT.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 27 euros contre 35 euros.

* FORVIA FRVIA.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 12 euros contre 10,1 euros.

* VALEO SE VLOF.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 13,5 euros contre 12,2 euros.

* OPMOBILITY SE OPM.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 13,5 euros contre 11,1 euros.

* DASSAULT AVIATION AM.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 330 euros contre 305 euros.

* BNP PARIBAS BNPP.PA - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et relève son objectif de cours à 103 euros contre 77,4 euros.

* SAINT GOBAIN SGOB.PA - UBS abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et abaisse son objectif de cours à 78 euros contre 92 euros.

* IPSEN IPN.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 125 euros contre 150 euros.

* ENGIE ENGIE.PA - UBS relève son objectif de cours à 26 euros contre 21 euros.

* SOLVAY SOLB.BR - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance du marché" contre "surperformance".

* ERAMET ERMT.PA - Bofa Global Research relève son objectif de cours à 76,5 euros contre 64 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ABIVAX
111,0000 EUR Euronext Paris +1,28%
BNP PARIBAS
81,5200 EUR Euronext Paris +2,28%
CARMILA
16,6600 EUR Euronext Paris -2,00%
COVIVIO
54,9500 EUR Euronext Paris -2,40%
DASSAULT AVIATION
306,8000 EUR Euronext Paris +0,39%
ENGIE
23,8000 EUR Euronext Paris +0,46%
ERAMET
67,8500 EUR Euronext Paris -1,88%
FORVIA (EX FAURECIA)
13,8450 EUR Euronext Paris -0,40%
IPSEN
126,2000 EUR Euronext Paris +3,70%
OPMOBILITY
16,0600 EUR Euronext Paris -2,31%
REXEL
32,8700 EUR Euronext Paris -4,03%
SAINT-GOBAIN
80,5600 EUR Euronext Paris -4,19%
SOITEC
27,0900 EUR Euronext Paris +3,40%
SOLVAY
26,8000 EUR Euronext Bruxelles -1,11%
TOTALENERGIES
53,5200 EUR Euronext Paris +0,02%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
94,5800 EUR Euronext Paris -0,15%
VALEO
11,7850 EUR Euronext Paris -2,12%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
