Guerbet renoue avec la croissance au troisième trimestre et confirme ses objectifs
23/10/2025 à 18:04

(AOF) - Au troisième trimestre, Guerbet a renoué avec une croissance de son chiffre d’affaires. Il a progressé de 2,6%, à 198,7 millions d’euros, à périmètre comparable et à taux de change constants. Sur neuf mois, dans les mêmes conditions, les revenus s’affichent en repli de 2,8%, à 584,7 millions d’euros. L’accélération observée au troisième trimestre, qui a été conforme aux prévisions du groupe, devrait se poursuivre sur les trois derniers mois de l’année.

Le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale en a profité pour confirmer ses objectifs financiers annuels. Il prévoit une décroissance des revenus autour de 1%, à périmètre comparable et changes constants, un taux de marge d'Ebitda retraité dans une fourchette de 12 à 13%. Le niveau de free cash-flow est quant à lui toujours attendu légèrement négatif.

Valeurs associées

