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Guerbet : Point d’étape sur les discussions avec les partenaires financiers.
information fournie par Boursorama CP 02/11/2026 à 08:30

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Communiqué de presse GUERBET

Point d’étape sur les discussions avec les partenaires financiers

Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, indique, à la suite de ses dernières communications, poursuivre ses discussions avec ses partenaires financiers en vue de la finalisation de son refinancement.

Le groupe veillera à tenir le marché informé de l’issue des négociations au cours du mois de novembre avec ses partenaires financiers.

Publication du chiffre d’affaires annuel 2026
4 février 2027 après Bourse

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