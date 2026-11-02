Communiqué de presse GUERBET
Point d’étape sur les discussions avec les partenaires financiers
Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, indique, à la suite de ses dernières communications, poursuivre ses discussions avec ses partenaires financiers en vue de la finalisation de son refinancement.
Le groupe veillera à tenir le marché informé de l’issue des négociations au cours du mois de novembre avec ses partenaires financiers.
Publication du chiffre d’affaires annuel 2026
4 février 2027 après Bourse
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