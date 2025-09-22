Guerbet nomme Jérôme Estampes DG par intérim

information fournie par Reuters • 22/09/2025 à 17:48

Guerbet SA GRBT.PA :

* LA NOMINATION DE MONSIEUR JÉRÔME ESTAMPES EN QUALITÉ DE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM

* JÉRÔME ESTAMPES REMPLACE MONSIEUR DAVID HALE, QUI QUITTE LE GROUPE POUR SE CONSACRER À DE NOUVEAUX PROJETS

