Guerbet : Evolution de la Direction Générale

Villepinte, le 22 septembre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce la nomination de Monsieur Jérôme Estampes en qualité de Directeur général par intérim.



Jérôme Estampes remplace Monsieur David Hale, qui quitte le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets. Le Conseil d’administration remercie ce dernier pour le travail accompli depuis qu’il a rejoint Guerbet en février 2018, initialement en qualité de Directeur commercial puis en tant que Directeur général depuis le 1er janvier 2020.



Jérôme Estampes est présent au sein du Groupe depuis 2019 en qualité de Directeur administratif et financier, informatique, développement des affaires et licences. Il bénéficie à ce titre d’une excellente connaissance des enjeux actuels du Groupe, à la fois financiers, opérationnels et commerciaux.