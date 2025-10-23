Communiqué de presse GUERBET



Chiffre d’affaires au 30 septembre 2025



Retour de la croissance au 3ème trimestre 2025

• Chiffre d’affaires à 9 mois : 586,5 M€, en retrait de 2,8% à TCC et périmètre comparable, largement dû à la baisse de l’activité en France

• Au troisième trimestre, une hausse de 2,6% à TCC et périmètre comparable, soutenue par l’accélération des ventes d’EluciremTM et la dynamique sur Lipiodol®



Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers 2025



Au 30 septembre 2025, les ventes du Groupe s’établissent à 586,5 millions d’euros (M€), en baisse de 5,5%. A taux de change constant (TCC), la baisse ressort à 3,1%, intégrant un effet devises défavorable de 14,6 M€, lié essentiellement à la dépréciation des monnaies d’Amérique latine et d’Asie. A TCC et périmètre comparable, le recul s’établit à 2,8%.