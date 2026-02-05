Communiqué de presse GUERBET





Chiffre d’affaires 2025





• Chiffre d’affaires annuel : 786,4 M€, soit un repli de 3,5% à TCC et périmètre comparable, largement dû à la baisse de l’activité en France



• Au quatrième trimestre, une baisse de 5,6% à TCC et périmètre comparable, en lien avec la situation sur le site de Raleigh aux États-Unis



• 2025 : confirmation de la fourchette d’EBITDA retraité (entre 10,5% et 12%) et révision en hausse de l’objectif de Free cash-flow, désormais attendu positif



• 2026 : impact attendu de la situation à Raleigh sur le chiffre d’affaires, la rentabilité et la génération de cash