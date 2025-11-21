Communiqué de presse GUERBET
Calendrier financier de l’exercice 2026
• CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025
5 février 2026, après bourse
• RÉSULTATS ANNUELS 2025
11 mars 2026, après bourse
• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2026
23 avril 2026, après bourse
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
22 mai 2026
• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ÈME TRIMESTRE 2026
23 juillet 2026, après bourse
• RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026
15 septembre 2026, après bourse
• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2026
22 octobre 2026, après bourse
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer