 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 022,00
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Guerbet : Calendrier financier de l’exercice 2026.
information fournie par Boursorama CP 21/11/2025 à 17:40

Communiqué de presse GUERBET

Calendrier financier de l’exercice 2026

• CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025
5 février 2026, après bourse

• RÉSULTATS ANNUELS 2025
11 mars 2026, après bourse

• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2026
23 avril 2026, après bourse

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
22 mai 2026

• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ÈME TRIMESTRE 2026
23 juillet 2026, après bourse

• RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026
15 septembre 2026, après bourse

• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2026
22 octobre 2026, après bourse

Valeurs associées

GUERBET
17,3200 EUR Euronext Paris +3,71%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des salariés du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France manifestent près du siège du groupe de presse Les Echos-Le Parisien, le 22 septembre 2025 à Paris, pour protester contre les rumeurs de vente du Parisien au milliardaire conservateur Vincent Bolloré ( AFP / Kiran RIDLEY )
    LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions d'euros
    information fournie par AFP 21.11.2025 19:09 

    Le géant français du luxe LVMH , piloté par le milliardaire Bernard Arnault, a validé vendredi le renflouement du Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, donnant un peu d'air au journal, objet de rumeurs de future ... Lire la suite

  • La CFDT, qui contestait le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour et dénonçait un "plan social déguisé", a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le tribunal judiciaire d'Evry ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Location-gérance: la stratégie de Carrefour confortée par la justice
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:58 

    Carrefour va continuer à transférer des magasins en location-gérance après avoir gagné en justice vendredi contre la CFDT, pour qui cette stratégie s'apparente à un "plan social déguisé". Vent debout contre un "modèle socialement dangereux", la fédération des services ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine sans élan
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:46 

    La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés. Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. ... Lire la suite

  • Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin (G), à la prison de la Santé à Paris le 21 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Prisons: Darmanin présente un plan "zéro portable"
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:43 

    Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé vendredi le lancement d'un plan "zéro portable", visant à rendre six établissements pénitentiaires "complètement étanches" aux mobiles. Le plan d'expérimentation démarre "dès aujourd'hui", vendredi, a précisé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank