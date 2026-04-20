 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT va concevoir les cuves de deux nouveaux méthaniers
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 18:05

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Celsius Tankers.

Chaque navire offrira une capacité de 180 000 m3 et sera équipé de cuves cryogéniques conçues par GTT, intégrant le système de confinement à membranes Mark III Flex.

La livraison des navires est prévue entre le 2e et le 3e trimestre 2028, indique GTT.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
195,1000 EUR Euronext Paris +0,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank