GTT: un investissement dans CorPower Ocean information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - GTT annonce que son fonds d'investissement GTT Strategic Ventures participe à la deuxième tranche d'un tour de financement de série B de CorPower Ocean, expert technologique et fabricant de premier plan dans le domaine de l'énergie houlomotrice.



Ce financement permettra à cette société suédoise de poursuivre ses avancées vers la maturité industrielle de sa technologie visant à exploiter l'énergie des vagues, 'l'une des dernières et des plus importantes sources d'énergie propre encore inexploitées'.



Après avoir déployé son premier dispositif à l'échelle commerciale, CorPower Ocean a démontré la robustesse de sa technologie dans des conditions de tempête réelles, tout en assurant une production d'électricité efficace dans des conditions océaniques normales.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 165,4000 EUR Euronext Paris +0,36%