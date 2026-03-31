information fournie par Reuters • 31/03/2026 à 17:53

GTT se voit confier par Hanwha Ocean la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* SE VOIT CONFIER PAR HANWHA OCEAN LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

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(Rédaction de Gdansk)