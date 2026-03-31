GTT se voit confier par Hanwha Ocean la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA
GTT.PA :
* SE VOIT CONFIER PAR HANWHA OCEAN LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS
Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA
(Rédaction de Gdansk)
Gaztransport et Technigaz SA
GTT.PA :
* SE VOIT CONFIER PAR HANWHA OCEAN LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS
Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA
(Rédaction de Gdansk)
|203,2000 EUR
|Euronext Paris
|+2,52%
Face à la flambée des prix du carburant, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement se voit pressé mardi par des syndicats ou certaines professions, particulièrement touchées par cette hausse, d'augmenter ses aides. Le gouvernement a annoncé vendredi ... Lire la suite
Les premiers effets de la guerre au Moyen-Orient ont commencé à se faire sentir sur l'inflation en France: elle a bondi à 1,7% en mars sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, une tendance dont l'ampleur reste encore incertaine pour les mois à venir. Selon ... Lire la suite
Chargés de veiller au respect de la déontologie professionnelle, les Ordres de santé (médecins, pharmaciens et dentistes...) sont eux-mêmes dans le collimateur des pouvoirs publics qui veulent en finir avec des pratiques douteuses de gestion financière et disciplinaire. ... Lire la suite
La procédure d'extradition est en cours: Joël Soudron, un des narcotrafiquants français les plus recherchés, a été interpellé au Panama et un procès pour un vaste trafic de cocaïne entre Antilles et Hexagone l'attend déjà en juin à Paris. Ce Guadeloupéen de 46 ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer