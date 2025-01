GTT: revue stratégique pour Elogen information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Dans un contexte de marché difficile pour l'hydrogène vert et une volonté de limiter les besoins de financement d'Elogen, GTT annonce procéder à une revue stratégique pour analyser l'ensemble des options possibles concernant cette filiale.



Les premières conclusions de cette revue stratégique devraient être présentées dans les prochaines semaines et, au plus tard, à l'occasion de l'annonce des résultats annuels 2024. D'ici là, GTT s'abstiendra de tout commentaire sur les options envisagées.



Le groupe de technologie et d'ingénierie confirme par ailleurs ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour l'exercice 2024, dans le haut des fourchettes d'objectifs tel qu'indiqué en octobre 2024.





