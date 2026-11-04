GTT remporte un contrat pour deux méthaniers

L'unité opérationnelle du groupe dédiée aux systèmes de confinement et de gestion de l'énergie, a annoncé l'obtention d'une nouvelle commande au cours du quatrième trimestre.

Le contrat a été confié par le chantier naval Samsung Heavy Industries et porte sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers destinés à l'armateur japonais "K" LINE.

Les deux unités disposeront chacune d'une capacité de 174 000 m³ et intégreront la technologie de confinement à membranes Mark III Flex développée par GTT. La livraison des navires est programmée pour le premier trimestre 2029.