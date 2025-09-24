 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 17:49

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE À PARTIR DE 2028

Texte original FWN3VB0QU Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
153,600 EUR Euronext Paris +1,52%
