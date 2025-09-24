information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 17:49

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE À PARTIR DE 2028

Texte original FWN3VB0QU Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)