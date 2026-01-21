information fournie par Reuters • 21/01/2026 à 17:54

GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* REÇOIT UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE TROIS NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE TROISIÈME TRIMESTRE 2028 ET LE PREMIER TRIMESTRE 2029

(Rédaction de Gdansk)