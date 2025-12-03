information fournie par Reuters • 03/12/2025 à 17:52

GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de deux méthaniers

* GTT REÇOIT UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* GTT LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE AU COURS DU T4 2028

