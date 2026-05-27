information fournie par Reuters • 27/05/2026 à 18:07

GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* UNE COMMANDE DE HD KSOE POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE DEUX NOUVEAUX MÉTHANIERS

* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE D'ICI AU TROISIÈME TRIMESTRE 2029

Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)