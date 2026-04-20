GTT reçoit commande Samsung Heavy pour concevoir cuves de deux méthaniers 180 000 m³

* GTT a reçu au T1 2026 une commande de Samsung Heavy Industries pour conception des cuves de deux nouveaux méthaniers destinés à Celsius Tankers. * Chaque navire aura une capacité de 180 000 m³, avec cuves cryogéniques intégrant système de confinement à membrane Mark III Flex.

* Livraison attendue entre T2 et T3 2028. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. GTT – Gaztransport & Technigaz SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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