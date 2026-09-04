GTT propulsé par un relèvement à l'achat chez Berenberg

GTT (Gaztransport & Technigaz) bondit de 3,6%, à 215 EUR, propulsé par un relèvement de recommandation chez Berenberg, de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 190 à 245 EUR, la banque allemande voyant encore du potentiel de hausse malgré la forte performance boursière du titre depuis le début de l'année.

Selon elle, cette performance a été portée par un relèvement des perspectives de commandes de la direction concernant les transporteurs de GNL (LNGC) sur dix ans, à environ 550 unités, par l'accélération de la dynamique des commandes au 1er semestre 2026 et par une demande accrue liée à la diversification énergétique.

"Nous pensons que le consensus sous-estime la force du marché coeur des LNGC, la contribution croissante des services numériques et le potentiel des commandes concernant d'autres types de navires", ajoute Berenberg, qui relève ses estimations de chiffre d'affaires à long terme.