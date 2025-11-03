 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 115,00
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
GTT, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la clôture du lundi 3 novembre 2025 -
information fournie par AOF 03/11/2025 à 17:45

(AOF) - GTT (+8,74% à 186,60 euros)

GTT a inscrit un plus haut historique grâce à une performance supérieure aux attentes au troisième trimestre et au relèvement de ses objectifs annuels. Sur cette période, la société d'ingénierie navale a généré un chiffre d'affaires de 211 millions d'euros, dépassant le consensus de 202 millions d'euros relève Jefferies. Le chiffre d'affaires consolidé est attendu désormais dans une fourchette de 790 à 820 millions d'euros (contre de 750 à 800 millions d'euros précédemment). L'Ebitda consolidé devrait se situer entre 530 et 550 millions d'euros (contre de 490 à 540 millions d'euros précédemment).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur GTT

Points clés

- Leader mondial de la conception et fabrication de systèmes de confinement pour le transport naval et le stockage du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 641 M€, réalisé à 92 % dans la construction de réservoirs ou navires, 4 % dans les services et le reste dans l’offre digitale ; - Revenus tirés aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50% ;

- Ambition :

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL),

- élargir l’offre de services digitaux,

- valoriser le portefeuille de R&D en hydrogène ;

- Capital ouvert (0,9 % pour les dirigeants et salariés), Philippe Berterottière présidant le conseil de 8 administrateurs et assurant la direction générale depuis février, jusqu’à la nomination d’un directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur la transformation et l’innovation :

- renforcement de la direction opérationnelle,

- focus sur la construction de confinements « bas-carbone » rentables pour le client,

- maîtrise du fonds de roulement dans une activité en forte croissance technologique,

- forte réduction des pertes en 2025 chez le producteur d’électrolyses Elogen, affecté par la morosité de la demande en hydrogène, et recentré sur la R&D et les stacks,

- intensification de l’offre de services digitaux : systèmes électroniques (surveillance, collecte, optimisation…), routage météorologique et gestion de la performance des navires avec l’acquisition des danois VPS puis Danelec,

- vers un nouveau modèle d’affaires fondé sur une R&D valorisant les atouts technologiques -confinements à membranes Mark III Flex, SLIM, NO96 Super+…,

- innovation puissante (23ème française par le nombre de dépôts de brevets, de 62 en 2024), 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis - moins de 3 ans et dynamisme du fonds d’investissement Strategic Ventures ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de de la société :

- conception de systèmes de capture de CO2 à bord des navires,

- intensification de la recherche en carburants alternatifs et moteurs à hydrogène ;

- Renforcement du carnet de commandes à 2 Mds€ : 308 unités dans l’activité historique (méthaniers, éthaniers…), 5 unités en activité FSRU et FNLG(porte-conteneurs, navires de soutage…) auxquelles s’ajoutent 54 unités en GNL d’où une visibilité jusqu’à 2028 ;

- Bilan non endetté avec une trésorerie nette en hausse à 360 M€.

Défis

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Retombée des investissements industriels majeurs dans la liquéfaction pour méthaniers (Cedar FNLG et AI Ruwais) et éthaniers géants et des signatures des contrats SPA au 1er semestre ;

- Attente dès 2026 d’une contribution positive aux bénéfices de Danelec, spécialiste de la collecte et analyse des données maritimes, donnant à GTT une part de 15% du marché de la flotte équipée

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
186,6000 EUR Euronext Paris +8,74%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2025 à 17:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

