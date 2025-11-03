GTT, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la clôture du lundi 3 novembre 2025 -

(AOF) - GTT (+8,74% à 186,60 euros)

GTT a inscrit un plus haut historique grâce à une performance supérieure aux attentes au troisième trimestre et au relèvement de ses objectifs annuels. Sur cette période, la société d'ingénierie navale a généré un chiffre d'affaires de 211 millions d'euros, dépassant le consensus de 202 millions d'euros relève Jefferies. Le chiffre d'affaires consolidé est attendu désormais dans une fourchette de 790 à 820 millions d'euros (contre de 750 à 800 millions d'euros précédemment). L'Ebitda consolidé devrait se situer entre 530 et 550 millions d'euros (contre de 490 à 540 millions d'euros précédemment).

Points clés

- Leader mondial de la conception et fabrication de systèmes de confinement pour le transport naval et le stockage du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 641 M€, réalisé à 92 % dans la construction de réservoirs ou navires, 4 % dans les services et le reste dans l’offre digitale ; - Revenus tirés aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50% ;

- Ambition :

- saisir les opportunités de la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040), du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL),

- élargir l’offre de services digitaux,

- valoriser le portefeuille de R&D en hydrogène ;

- Capital ouvert (0,9 % pour les dirigeants et salariés), Philippe Berterottière présidant le conseil de 8 administrateurs et assurant la direction générale depuis février, jusqu’à la nomination d’un directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur la transformation et l’innovation :

- renforcement de la direction opérationnelle,

- focus sur la construction de confinements « bas-carbone » rentables pour le client,

- maîtrise du fonds de roulement dans une activité en forte croissance technologique,

- forte réduction des pertes en 2025 chez le producteur d’électrolyses Elogen, affecté par la morosité de la demande en hydrogène, et recentré sur la R&D et les stacks,

- intensification de l’offre de services digitaux : systèmes électroniques (surveillance, collecte, optimisation…), routage météorologique et gestion de la performance des navires avec l’acquisition des danois VPS puis Danelec,

- vers un nouveau modèle d’affaires fondé sur une R&D valorisant les atouts technologiques -confinements à membranes Mark III Flex, SLIM, NO96 Super+…,

- innovation puissante (23ème française par le nombre de dépôts de brevets, de 62 en 2024), 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis - moins de 3 ans et dynamisme du fonds d’investissement Strategic Ventures ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de de la société :

- conception de systèmes de capture de CO2 à bord des navires,

- intensification de la recherche en carburants alternatifs et moteurs à hydrogène ;

- Renforcement du carnet de commandes à 2 Mds€ : 308 unités dans l’activité historique (méthaniers, éthaniers…), 5 unités en activité FSRU et FNLG(porte-conteneurs, navires de soutage…) auxquelles s’ajoutent 54 unités en GNL d’où une visibilité jusqu’à 2028 ;

- Bilan non endetté avec une trésorerie nette en hausse à 360 M€.

Défis

- Risques géopolitiques sous-jacents : Qatar, Malaisie et Indonésie (+ 50 % de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL) ;

- Retombée des investissements industriels majeurs dans la liquéfaction pour méthaniers (Cedar FNLG et AI Ruwais) et éthaniers géants et des signatures des contrats SPA au 1er semestre ;

- Attente dès 2026 d’une contribution positive aux bénéfices de Danelec, spécialiste de la collecte et analyse des données maritimes, donnant à GTT une part de 15% du marché de la flotte équipée