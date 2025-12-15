GTT, Orange, Sanofi...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Elis

Elis a obtenu la note " A " au questionnaire Climat du Carbon Disclosure Projetc (CDP) pour la deuxième année consécutive. La société dédiée aux services circulaires rappelle que cette distinction est seulement accordée aux 4% des entreprises les plus engagées sur le climat parmi plus de 25 000 sociétés évaluées dans le monde par le CDP en 2025. Cette distinction récompense les efforts effectués en matière de lutte contre le changement climatique et les bénéfices du modèle circulaire d'Elis.

Forvia

Forvia a annoncé son intention d'exercer une option qui va permettre le remboursement anticipé de 200 millions d'euros de ses obligations de 700 millions d'euros à échéance 2028 à taux de 3,75%. La date de remboursement a été fixée au 24 décembre et la date d'enregistrement au 23 décembre.

GTT

Le groupe GTT annonce la nomination de François Michel en qualité de Directeur général, à compter du 5 janvier 2026, après une décision a prise à l'unanimité par le Conseil d'administration du groupe. Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de GTT, en renforçant l'innovation technologique et l'excellence opérationnelle, tout en soutenant l'effort de diversification et le développement de la société.

HRS

HRS, acteur européen des stations de ravitaillement en hydrogène annonce la levée d'un montant brut d'environ 8,5 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s'est déroulée du 27 novembre au 9 décembre 2025. A l'issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) a porté sur plus de 3 millions d'actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 1,90 euro, soit un taux de souscription de 63,4%.

Néovacs

Néovacs annonce la mise en œuvre d'un plan drastique de réduction de coûts et de réorganisation globale afin de préserver ses actifs scientifiques. Le besoin de financement annuel de la société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes restait estimé à 9,5 millions d'euros à fin juin 2025. Il devait être couvert par l'investissement pressenti dans Arnity Therapeutics, société en cours de constitution destinée à porter les développements cliniques du Groupe, de la part d'un investisseur privé suisse.

Orange

Orange annonce la signature d'un accord engageant avec Lorca en vue d'acquérir l'intégralité de MasOrange, premier opérateur sur le marché espagnol en nombre de clients. A travers cette accord, Orange acquerra les 50 % du capital détenu par son coactionnaire pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire. Cette annonce confirme l'accord non-engageant communiqué le 31 octobre 2025. La finalisation de cette transaction est attendue pendant le premier semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles.

Sanofi

Sanofi indique dans un communiqué que les résultats de l'étude de phase 3 Perseus ont montré que le tolébrutinib n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de retarder le délai d'apparition de la progression confirmée du handicap composite à 6 mois chez les participants atteints de sclérose en plaques primaire progressive, qui représente 10 % de l'ensemble de la population de patients atteints de sclérose en plaques. Sur la base de ces résultats, Sanofi ne poursuivra pas l'enregistrement réglementaire/

Spie

Spie a dévoilé le succès de son plan d'actionnariat salarié. La participation des collaborateurs a augmenté de manière significative avec près de 25 000 salariés originaires de 17 pays différents. Un an plus tôt, ils étaient 21 000 à y avoir participé. L'apport des collaborateurs dans le cadre de ce plan d'actionnariat salarié s'est élevé à 62 millions d'euros. La société a émis plus de 2,1 millions d'actions nouvelles et ses salariés ont bénéficié d'une décote de 20%.

STMicroelectronics

STMicroelectronics et SpaceX célèbrent une décennie de partenariat. Sur cette période, leur collaboration a permis la fabrication de milliards de puces conçues conjointement et utilisées dans des millions de terminaux utilisateurs Starlink et plus de 10 000 satellites Starlink. Les produits sont ainsi conçus avec les ingénieurs de STMicroelectronics en France et en Italie et sont fabriqués dans des usines implantées en France, puis conditionnés et testés en Malaisie et à Malte.

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat d'ingénierie détaillée auprès de Thoresen Jutal Offshore Engineering Heavy Industries Limited (Thailand) pour un projet de captage et de stockage de carbone (CCS) dans le golfe de Thaïlande. Le projet Arthit CCS, mené par PTTEP, doit servir de projet pilote pour développer l'expertise locale et favoriser l'adoption du CCS dans le pays. Il s'agit d'une étape stratégique pour l'application de cette technologie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.