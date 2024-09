Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: le grimpe avance après de nouveaux contrats information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Le titre Gaztransport & Technigaz (GTT) s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris au lendemain de la conclusion de nouveaux contrats avec des chantiers navals coréens.



Peu avant 12h30, l'action prend autour de 0,8%, surperformant un indice SBF 120 qui avance plus timidement de 0,2%.



GTT, spécialisé dans les systèmes de transport de gaz, a annoncé hier soir avoir reçu deux commandes de la part de chantiers navals coréens pour la conception des cuves de huit nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur dont le nom est confidentiel.



La première commande - passée par le chantier coréen Samsung Heavy Industries - porte sur la construction de quatre méthaniers devant offrir chacun une capacité totale de 174.000 m3.



Ceux-ci intégreront le système de confinement à membranes 'Mark III Flex' développé par GTT, avec des livraisons prévues entre le deuxième et troisième trimestres 2028.



La seconde commande concerne également la construction de quatre méthaniers devant chacun afficher une capacité totale de 174.000 m3 et devant être équipés d'un système de confinement à membranes de la famille NO96 là encore développé par GTT.



La livraison de ces navires est prévue entre le deuxième et quatrième trimestres 2028.



Dans une note diffusée hier, les analystes d'Oddo BHF saluaient les 'perspectives sécurisées' du groupe, réitérant au passage leur opinion 'surperformance' sur le titre assortie d'un objectif de cours de 170 euros.



La société de Bourse évoque notamment un changement de gouvernance 'dans la continuité' avec l'arrivée aux manettes de Jean-Baptiste Choimet, le nouveau directeur général depuis le 12 juin.



Au niveau de l'activité, Oddo loue les 'solides' vecteurs de croissance de la société, mais dit aussi percevoir un second pilier de développement avec d'éventuelles diversifications dans l'hydrogène ou les services numériques.





