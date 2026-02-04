 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT et HD Hyundai Heavy Industries unissent leurs expertises pour des éthaniers plus performants
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 18:05

Le spécialiste français des systèmes de confinement s'allie au chantier naval sud-coréen dans un projet de développement commun visant à optimiser la conception et l'efficacité énergétique des très grands éthaniers.

GTT annonce la signature d'un projet de développement commun (JDP) avec HD Hyundai Heavy Industries pour concevoir un très grand éthanier (VLEC, Very Large Ethane Carrier) de 102 000 m³ intégrant le système de confinement à membranes Mark III Slim.

Ce programme vise une intégration optimisée de la cuve à membranes afin d'améliorer l'architecture de la coque et les performances globales du navire. François Michel, Directeur général de GTT, souligne que ce partenariat vise à soutenir "le développement de navires toujours plus performants, en phase avec les enjeux techniques, économiques et environnementaux" du secteur maritime.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
179,7000 EUR Euronext Paris -1,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank