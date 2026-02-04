GTT et HD Hyundai Heavy Industries unissent leurs expertises pour des éthaniers plus performants
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 18:05
GTT annonce la signature d'un projet de développement commun (JDP) avec HD Hyundai Heavy Industries pour concevoir un très grand éthanier (VLEC, Very Large Ethane Carrier) de 102 000 m³ intégrant le système de confinement à membranes Mark III Slim.
Ce programme vise une intégration optimisée de la cuve à membranes afin d'améliorer l'architecture de la coque et les performances globales du navire. François Michel, Directeur général de GTT, souligne que ce partenariat vise à soutenir "le développement de navires toujours plus performants, en phase avec les enjeux techniques, économiques et environnementaux" du secteur maritime.
Valeurs associées
|179,7000 EUR
|Euronext Paris
|-1,48%
A lire aussi
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, les gains enregistrés dans le secteur chimique ayant compensé les pertes des groupes de matériaux de construction, tandis que les difficultés du secteur technologique se sont poursuivies. ... Lire la suite
-
Le principal négociateur ukrainien a fait état de discussions "substantielles et productives" avec la Russie au terme d'une nouvelle session d'échanges mercredi à Abou Dhabi sous la médiation des États-Unis. "Le travail a été substantiel et productif, axé sur ... Lire la suite
-
par Michael Martina et Simon Lewis et Jarrett Renshaw Le vice-président américain JD Vance a présenté mercredi un projet visant à créer un bloc commercial dédié aux minerais critiques qui fixerait des prix planchers coordonnés, Washington intensifiant ses efforts ... Lire la suite
-
Les députés ont approuvé mercredi la création d'un "droit à l'aide à mourir" ainsi que les conditions pour y accéder, lors d'un nouvel examen en commission à l'Assemblée nationale, où cette réforme sociétale majeure fait son retour en deuxième lecture, après son ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer