GTT Energy-Samsung Heavy Industries commande la conception des cuves de deux méthaniers

Gaztransport et Technigaz SA
GTT.PA :
* GTT ENERGY REÇOIT UNE COMMANDE DE SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE 2 NOUVEAUX MÉTHANIERS
* LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2029
* CES NAVIRES SERONT CONSTRUITS POUR LE COMPTE DE L’ARMATEUR JAPONAIS «K» LINE
Texte original [https://tinyurl.com/msnpmd8t]
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(Rédaction de Gdansk)
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