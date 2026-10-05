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GTT Energy enregistre une nouvelle commande de conception de cuves de méthaniers
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 17:49

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GTT Energy rapporte avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Ces navires seront construits pour le compte "d'un armateur européen".

Chaque méthanier sera doté d'une capacité de 200 000 m³ et sera équipé du système de confinement à membranes Mark III Flex , une technologie développée par GTT. La livraison des navires est prévue en 2029, précise le communiqué de GTT.

Le titre a conclu la séance sur une hausse de 1,4% à Paris et signe une progression de l'ordre de 36% depuis le début de l'année.

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